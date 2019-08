Geht bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in den Ruhestand: Der Lingener Umweltexperte Ulrich Witte. Foto: Thomas Pertz

Lingen. "Ich will, dass ihr in Panik geratet", heißt der Titel eines Buches, das Ulrich Witte in den Händen hält. Seine Frau hat ihm die Zusammenfassung von Reden der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg geschenkt. In Panik zu geraten ist nicht die Sache des 65-jährigen Lingeners, dessen unaufgeregte und ruhige Art aber ebenfalls ein Berufsleben lang auf ein Ziel ausgerichtet war: Den Natur- und Umweltschutz.