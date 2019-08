Irene Hintze wird am 1. September 2019 die Pflegedienstleitung in der Mediclin Hedon-Klinik in Lingen übernehmen. Foto: Mediclin

Lingen. Irene Hintze wird am 1. September 2019 die Pflegedienstleitung in der Mediclin Hedon-Klinik in Lingen übernehmen. Sie übernimmt diese Aufgabe von Ute-Schlauer-Doeinck, die die Klinik nach 25 Jahren verlässt. Dies teilte die Klinik jetzt mit.