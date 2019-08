Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in das Bürgerhaus an der Jägerstraße in Lingen eingebrochen. Foto: dpa

Lingen. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in das Bürgerhaus an der Jägerstraße in Lingen eingebrochen. Sie machten drei Euro Beute und richteten einen Schaden von 1000 Euro an.