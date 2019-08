Lingen. Der Stadtverband der Jungen Union (JU) hat in seiner Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt. In seinem Amt als erster Vorsitzender wurde Jens Thiering einhellig bestätigt.

Lena Vockes und Max Fockenbrock wurden ebenfalls einstimmig zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als Beisitzer wurden Christian Schleicher und Maik Sperver wiedergewählt, während Sandra Gossling, Jan Pollmann und Torben Weerts neu antraten und den Vorstand als weitere Beisitzer komplettieren. Die ehemalige Beisitzerin Linda Herbers verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Der alte und neue Vorsitzende Jens Thiering bedankte sich bei allen für die Unterstützung und blickte auf vergangene Veranstaltungsreihen zum Thema Bildung und die emsländische Wasserversorgung zurück.

"Wir erleben aktuell eine unglaublich politisierte Jugend"

Mit seinem zum Teil neuen und noch jungen Team möchte Thiering besonders die Jugendlichen ansprechen. „Wir erleben aktuell eine unglaublich politisierte Jugend. Mit der Verjüngung unseres Vorstandes möchten wir auch ein Zeichen setzen, dass wir als JU ein Angebot für die sind, die sich dauerhaft und themenübergreifend politisch in Lingen engagieren wollen. Diese Einstellung wird auch Leitschnur unserer künftigen Arbeit sein“. Eingebettet war die Generalversammlung in einen Vortrag von Gerd Hopmann, ehrenamtlicher Wolfsberater des Landkreises Emsland, der über die aktuelle Wolfsproblematik in Deutschland sprach.