Lingen. Die SPD-Ortsratsfraktion Altenlingen hat für die Ortsratssitzung am 5. September einen Antrag auf die Einrichtung eines Pendlerparkplatzes auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Pölker im Lingener Stadtgebiet gestellt.

„Die Belastung durch den Autoverkehr ist ja in den letzten Jahren auch in Lingen stark gestiegen. Vor allem in den Morgen- und Abendstunden staut sich der Verkehr im Innenstadtbereich und den Ein- und Ausfallstraßen. Die Einmündung der Dalumer Straße auf die Meppener Straße ist hier ein ganz besonderer Hotspot,“ stellt Carsten Primke, SPD-Ortsratsmitglied, in einer Pressemitteilung fest.

Hohes Verkehrsaufkommen

Täglich staut sich hier der Verkehr in Richtung Altenlingen-Dorf, die Fahrzeuge verursachen ein hohes Verkehrsaufkommen auf der Meppener Straße Richtung Innenstadt und der Forstweg wird vor allem durch die Schüler der BBS am Schwarzen Weg in den Morgen- und Nachmittagsstunden belastet. Dies birgt nach Darstellung von Primke auch ein hohes Risiko für den Schulweg der Altenlingener Grundschüler. "Auch ist eine hohe Schadstoffbelastung für die Bürger Altenlingens eine sehr unangenehme Folge dieser Verkehrsbelastung", erklärt Primke. „Und dabei sind die meisten Fahrzeuge nur mit einer oder zwei Personen besetzt. Da sollte man die Möglichkeit zum Umsteigen in das Fahrzeug eines Kollegen oder eines Mitschülers anbieten,“ sagt Michael Reisüber, der ebenfalls SPD-Ortsratsmitglied in Altenlingen ist.

Platz für mehr als 100 Autos

Die SPD-Ortsratsfraktion Altenlingen fordert deswegen die Einrichtung eines Pendlerparkplatzes auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Pölker. Die Fläche bietet laut SPD bei einer Größe von circa 3000 Quadratmeter Platz für mehr als 100 Autos. Eine Anbindung an den Busverkehr in Richtung Innenstadt gibt es bereits. „Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dass der Platz bereits als Pendlerparkplatz genutzt wird,.“ meint Primke.

"Auch für Park & Ride nutzen"

Um das Angebot attraktiver zu machen, sollte der Pendlerparkplatz nach Ansicht der SPD über eine wetterfeste Bushaltestelle, meli-Sharing (Miete von Elektrorollern) und einem Verleih von E-Bikes verfügen. In den Abendstunden könnte der Parkplatz aber auch als Park & Ride Angebot genutzt werden (zum Beispiel für Veranstaltungen in der Emslandsrena). „Und ist durchaus gewusst dass die Stadt das Grundstück irgendwann verkaufen möchte. Aber bis dahin könnte die Fläche einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten,“ unterstreichen Primke und Reisüber.