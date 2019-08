Lingen. Druckfrisch erschienen ist das Jahresprogramm der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Emsland-Süd. Das Motto für 2019/2020 lautet „mehr lernen, mehr wissen, mehr können“.

Einen ganz konkreten Beitrag zum Klimaschutz leistet das Programmheft der KEB: Es ist klimaneutral gedruckt. Rund 850 kg CO2 seien bei der Herstellung des 65 Seiten umfassenden Heftes freigesetzt worden. Dafür unterstützt die KEB die Produktion von effizienten Kochtöpfen, die nicht nur in Mali verwendet, sondern vor Ort selber produziert werden und so auch Arbeitsplätze in dem westafrikanischen Land schaffen. „Diese Kochtöpfe sind so beschaffen, dass sie weniger Holz als Brennstoff benötigen, so dass weniger Bäume gefällt werden müssen und somit auch weniger Ruß beim Kochen entsteht“, erklärt Gisela Bolmer, Geschäftsführerin der KEB. Ein Klimazertifikat bestätigt, dass die beim Druck freigesetzten 850 kg CO2 auf diese Weise wieder eingespart werden.

Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit

Für die Verantwortlichen bei der KEB ist dieser Aspekt mehr als eine Randnotiz. So geht der Vorsitzende der KEB, Joachim Thönnessen, in seinem Vorwort auf das Thema Nachhaltigkeit ein. „Auch die KEB wird ihren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten“, schreibt er dort. „Man muss schon im Kindergarten mit einer Bewusstseinsveränderung anfangen“, führt er dazu im Gespräch mit der Redaktion aus.

Viel Familie

Im Programmteil selber finden sich bewährte Angebote. „Es ist sehr viel Familie drin“, meint Bolmer. Carla Botterschulte von der Kontaktstelle Eltern-Kind weist auf den praxisorientierten Zertifikatskurs zur Leitung von Eltern-Kind-Gruppen hin, genauso wie auf das Elterntraining „Kess-erziehen“. Auf verschiedene Lebensphasen gehen Kurse wie „Ist mein Kind schulfähig?“ oder „Ausnahmezustand Pubertät“ ein.

Mehr Trauerarbeit

„Trauerarbeit ist ein Bereich, der zugenommen hat“, erzählt Bolmer und freut sich, dass das Trauerseminar, das speziell auf Männer zugeschnitten ist, sich inzwischen bewährt hat und im Mai 2020 zum nunmehr dritten Mal angeboten werden kann.

Beliebt: Yoga

Thönnessen weist auf das konstant beliebte Yoga-Angebot der KEB hin, das – wie auch andere Kurse – nicht nur in Lingen, sondern auch in den umliegenden Samtgemeinden im südlichen Emsland stattfindet. Die Kooperation mit anderen Einrichtungen wie der KEB Osnabrück, dem SKF (Sozialdienst katholischer Frauen), KFD (Katholische Frauen Deutschland) und last but not least dem Ludwig-Windthorst-Haus, in dem die KEB ihr Büro hat, sei eine wichtige Grundlage für gemeinsame Bemühungen um die Erwachsenenbildung in der Region, wie Thönnessen unterstreicht.

Immer aktuell: die Homepage

Zu all diesen Kursen kann man sich telefonisch unter 0591 6102202 bei Ute Remling-Lachnit oder per E-Mail unter lachnit@keb-emsland.de anmelden. Das vollständige Programm findet sich unter www.keb-lingen.de. „Wichtig ist uns der Hinweis, dass unser Programm mit dem Druck des Heftes nicht abgeschlossen ist. Wir arbeiten stetig an neuen Kursangeboten. Deshalb lohnt sich immer wieder ein Blick auf unsere Homepage“, betont Bolmer , und benennt in diesem Zusammenhang einen Themenabend über Traumafolgestörungen bei Flüchtlingen, der am 23. September in Spelle stattfinden soll.