Lingen. Die KFD St. Marien Brögbern-Damaschke fordert die volle Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche und den Zugang von Frauen zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche.

Zum Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August 2019 werden traditionell Kräuter zu einem Strauß zusammengebunden und gesegnet. Dieser Brauch geht auf eine Legende aus dem 10. Jahrhundert der katholischen Kirche zurück. Die KFD St. Marien Brögbern-Damaschke nimmt diese Tradition zum Anlass, um auf die bundesweite Aktionswoche der KFD vom 23. bis 29. September hinzuweisen. Symbol für die Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche ist das Purpurkreuz. Es wird bei den Aktionen überall zu sehen sein. In mehreren Gemeinden der Region Lingen sind Mahnwachen vor der Kirche geplant und eine Beteiligung am Freiwilligentag in Lingen ist in Vorbereitung, Um diese Forderungen zu unterstützen, werden Unterschriften gesammelt.