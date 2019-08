Lingen. „Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?“, mit dieser Frage befasst sich das Christophorus-Werk im Rahmen des Projekts „Gelingende Kommunikation“ und hat dazu unter anderem die Seminarreihe „Texten in leichter und einfacher Sprache“ initiiert.

Wer hat nicht schon mal einen Brief vom Amt erhalten, ihn gelesen und nichts verstanden. Schwierige Begriffe und komplizierte Formulierungen reihen sich aneinander. Nicht selten bleibt der Brief unbeachtet liegen. Doch, nicht nur das Schreiben vom Amt, viele Informationen sind schwer verständlich. Jedenfalls für eine Vielzahl erwachsener Menschen. Laut LEO-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 können mehr als zwölf Prozent der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland nur unzureichend lesen und schreiben. Das bedeutet, 6,2 Millionen Menschen verfügen zum Beispiel aufgrund funktionalen Analphabetismus oder auch Migrationshintergrunds über geringe Literalität und sind dadurch in ihrer selbstständigen Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen eingeschränkt. Bereits das Lesen einer einfachen Arbeitsanweisung wird für sie zur Herausforderung.

„Kommunikation, egal ob mündlich oder schriftlich, soll gelingen“, betont laut Pressemitteilung Helge Sonnenberg, Leiter des Projekts Gelingende Kommunikation im Christophorus-Werk Lingen. Der Zusammenschluss von insgesamt acht Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Region Weser-Ems namens „Die Vielfalter – Experten für Teilhabe“ setzt sich dafür ein, inklusive Entwicklungen zu fördern. Mit dem vom Land Niedersachsen und der Aktion Mensch geförderten Projekt „Gelingende Kommunikation“ wollen „Die Vielfalter“ unter anderem mithilfe von Gebärdensprache, technischen Kommunikationshilfen und Leichter Sprache Barrieren abbauen.

Kommunikation soll überall verständlich sein

„Kommunikation soll überall verständlich sein. Nicht nur innerhalb der eigenen Einrichtung wie dem Christophorus-Werk, sondern rundherum, in allen Lebensbereichen“, so Sonnenberg. Deshalb richtet sich das zweitägige Seminar rund ums verständliche Schreiben, das im Herbst 2019 erneut angeboten wird, nicht nur an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Christophorus-Werk. Auch Unternehmen, Kommunen, soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine und alle Interessierten sind angesprochen. „Wer sich an Arbeitsanweisungen, Sicherheitshinweisen und Verhaltensregeln halten soll, muss diese auch verstehen“, erklärt Dozentin Angela Neumann. „Und wenn Anschreiben nicht nur informieren, sondern auch Handlungen auslösen sollen, braucht es eine klare Sprache.“ Angela Neumann unterstützt das Christophorus-Werk seit langem in Sachen Kommunikation und leitet zudem das Büro für Leichte Sprache besser verstehen, das Teil eines Tochterunternehmens des Christophorus-Werkes ist.

„Komplexe Informationen, lange Schachtelsätze und Fachbegriffe machen es vielen Lesern schwer. Leicht verständliche Texte machen es allen Lesern leicht“, so Neumann. „Auch Menschen mit hohem IQ verstehen einfache Formulierungen. Andersherum funktioniert es nicht. Wer Schwierigkeiten hat, komplexe Texte zu lesen, kann Informationen mit schwierigen Satzkonstruktionen und vielen Fremdwörtern kaum aufnehmen.“