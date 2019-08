Lingen. Ein Klassenfoto von Annodazumal prägt das neue Titelbild des VHS-Programms Lingen für das zweite Halbjahr. Aber nicht allein: Hineinmontiert wurde das aktuelle Foto einer jungen Frau, die dem Betrachter da ebenfalls entgegen lächelt. Sie könnte auch sagen: Leute, Bildung muss nicht mit Schulbankdrücken verbunden sein, sondern macht Spaß, für jedes Alter und zu jedem Thema.

Das Cover des Heftes, das natürlich auch im Internet heruntergeladen werden kann, steht für die 100-jährige Geschichte der Volkshochschulen in Deutschland. Diesen Geburtstag feiern die Bildungseinrichtungen 2019 ganz groß - mit einer "Langen Nacht der Volkshochschulen" am 20. September, natürlich auch in Lingen. Das Motto heißt "Zusammenleben. Zusammenhalten".

Letzteres ist nichts Neues für VHS-Leiterin Ute Bischoff und ihr Team. Auf rund 180 Seiten haben die Bildungsexperten ihr Programm für das zweite Halbjahr 2019 zusammengefasst. "Neben der inhaltlichen Arbeit haben wir die Lernbedingungen in der Volkshochschule weiter verbessert", sagte Bischoff beim Pressegespräch. So habe das VHS-Forum im April vier neue Räume erhalten und während der Sommerpause habe die VHS in erheblichem Maße in den zweiten Standort an der Kokenmühle investiert. Vier Smartboards, neue Unterrichtsräume, 15 moderne und schnelle Rechner wurden angeschafft. "Das macht schon Spaß", lächelte IT-Experte Andreas Peters. Bischoff sprach ihm und allen anderen Kolleginnen und Kollegen ihren Dank für die gemeinsamen Anstrengungen aus, das Lernumfeld für die Bildungs-Kunden weiter zu verbessern.

Im Einzelnen stellte das Team der Fachbereichsleiterinnen und Leiter die Programmschwerpunkte hervor. Hannah Krüssel verwies unter anderem auf verschiedene Integrations- und Sprachkurse sowie Gesprächskreise zur beruflichen Integration. Sie werden über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert. Vom Land Niedersachsen gefördert wurden bislang Deutschkurse für Geflüchtete, deren Status noch offen ist. Hier ist aber den Gesprächspartnern in der VHS zufolge eine Verschlechterung bei der Förderung festzustellen. "Bei Ausschreibungen haben wir von vier Anträgen nur einen bewilligt bekommen", bedauerte Bischoff die Kürzung von Finanzmitteln. Der Bedarf für diese Kurse sei nach wie vor da.

Weiterhin stark nachgefragt sind die Lehrgänge zur Beruflichen Bildung bei der VHS. Bereichsleiter Daniel Hafermalz hat insgesamt 18 Lehrgänge mit IHK-Abschluss im Angebot. Bereits ausgebucht ist der Lehrgang zum Geprüften Wirtschaftsfachwirt, der am 27. August beginnt. Ein neuer startet im Sommer 2020. Neu im Angebot sei ab 4. November der Geprüfte Fachwirt für Logistiksysteme, sagte Hafermalz. "Wir haben ein sehr gutes Dozententeam", nannte er einen Grund dafür, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Region, längst nicht nur aus Lingen, kommen.

23 Sprachen

Vielsprachig ist die VHS natürlich auch im Herbstprogramm: In 23 Sprachen kommen die Angebote von Fachbereichsleiterin Birgit Lonnemann daher. Neue Bildungsurlaube für die Sprachen Englisch, Spanisch und Niederländisch hat sie zu bieten, außerdem Englischkurse mit "Cambridge Certificate": Das Zertifikat dient der Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse und ist international bei Bildungseinrichtungen und Unternehmen anerkannt. Dass Spracherwerb auch im wörtlichen Sinne schmecken kann, ist dem "Spanischen Weihnachtsmenü" zu entnehmen. Der spanische Wortschatz rund um spanische Speisen steht dabei im Mittelpunkt - und das Essen natürlich.

Eva-Maria Leuschner, die den Programmbereich Gesundheit erläuterte, stellte neue Kursformate vor, wie zum Beispiel Yoga und Sauna in Kooperation mit Linus Lingen Wasserwelten. Immer beliebter würden Bestellungen von Kochkursen im privaten oder beruflichen Rahmen, zum Beispiel im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, sagte sie.

Viel zu bieten hat außerdem der IT-Bereich im Bildungsangebot der VHS. Andreas Peters lud Interessierte für den kommenden Dienstag, 27. August, zu einem Infoabend in die Räume an der Kokenmühle ein. Neben Seminaren für Video und Marketing, den Aufbau eines Online-Shops oder zum 3D-Druck sind verschiedene Programmierkurse im Angebot, "auch für Kinder und Jugendliche", sagte Peters.

Insgesamt 14000 Programmhefte liegen im südlichen Emsland in Geschäften, banken, Sparkassen, Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen bereit. Wie Klaus Smit ausführte, wird das Heft auf Wunsch auch kostenfrei zugesandt. Alle weiteren Infos sind auf vhs-lingen.de zu finden.