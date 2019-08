Sportstätten-Förderung ist eine gute Nachricht für Ehrenamtliche

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lingen. Für Lingen, Lünne und Lohne sind es gute Nachrichten: Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit fast einer Million Euro am Erhalt beziehungsweise der Verbesserung der Sport-Infrastruktur in den Kommunen. Noch besser sind diese Nachrichten jedoch für die Sportler, Kinder und vor allem für die Ehrenamtlichen in den Orten.