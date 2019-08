Lingen. Mit fast 900.000 Euro vom Land Niedersachsen wird die Sanierung beziehungsweise der Neubau von Sportstätten in Lingen, Lünne und Lohne unterstützt. Alle drei Orte profitieren vom Sportstättensanierungsprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport. Über die Förderzusage informierten die CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner und Reinhold Hilbers in Pressemitteilungen.

