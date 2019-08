Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen haben jetzt Vertreter der Stadt Lingen und der Sparkasse Emsland die Fotoausstellung zur Lingener Ferienpassaktion in der Filiale der Bank am Markt in Lingen eröffnet. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Die Ferien sind vorbei, die Ferienpassaktionen der Stadt Lingen beendet. Zeit für die Eröffnung der traditionellen Fotoausstellung in der Sparkassenfiliale am Markt, die einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten während des Sommers vermittelt.