Lingen. Parallel zu dem 19. Fest der Puppen findet ein Fachforum zu dem Thema "Die Bedeutung von Sprache im Figurentheater"s tatt.

Das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft (TPZ) als Veranstalter organisiert parallel zu dem 19. Fest der Puppen in Lingen, eingebunden in seine Struktur, erneut ein Fachforum mit dem Thema „Die Bedeutung von Sprache im Figurentheater“. Dieses soll auch vor dem Hintergrund der Internationalität des Lingener Festivals hinterfragt werden. Eingebunden in das Fachforum werden der Studiengang Theaterpädagogik in Lingen, europäische Fachverbände und Hochschulen aus dem Bereich Figurentheater in Berlin und Stuttgart sein.



Diskussionsforen

Das Fachforum bietet eine Teilnahme von maximal 40 Personen und ist gegliedert in Fachvorträge mit anschließenden Gesprächsmöglichkeiten, gemeinsame Besuche von ausgewählten und über den Tag verteilten Aufführungen für verschiedene Altersstufen, Diskussionsforen zu den Aufführungen, gemeinsame Essen und anregende Abende in der Cantina des Festivals. Ein studentischer Jahrgang der Theaterpädagogik wird alle Aufführungen, die während des Fachforums zu sehen sind, erleben können.

Die Teilnahme an dem Fachforum von weiteren Interessierten ist noch möglich. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldungen beim TPZ Lingen, Universitätsplatz 5-6, 0591 9166310, info@tpzlingen.de.