Lingen. Anlässlich der Jubiläen zweier Wohnheime hat das Christophorus-Werk Lingen ein großes Sommerfest gefeiert. Das Wohnheim Darme besteht seit 40 und das Wohnheim Lingen seit 25 Jahren.

Ein zehnköpfiges Team organisierte zusammen mit Bewohnern ein Fest mit vielen Angeboten. So kümmerten sich zum Beispiel einige Bewohner um die Dekoration: Sie bemalten kleine Holzscheiben und verteilten sie auf dem Gelände, um für eine einladende Atmosphäre zu sorgen. Andere halfen beim Aufbau oder moderierten wie Christian Weber und Jürgen Hopmann die Programmpunkte an. Pastorin Helen-Kathrin Treutler von der evangelischen Johannesgemeinde Lingen leitete den Gottesdienst zum Auftakt. Dieser musste aufgrund wiederkehrenden Regens zusammen mit den 500 Gästen ins große Zelt verlegt werden, was der heiteren Stimmung aber keinen Abbruch tat.

Daniela Pouwels, Leiterin des Wohnheims Lingen, begrüßte nach dem Gottesdienst die Gäste. „Es ist ein besonderes Fest für uns“, sagte sie und dankte den vielen Ehrenamtlichen. Das Wohnheim Darme war 1979 eröffnet worden und war das erste Wohnheim des Christophorus-Werkes für erwachsene Menschen mit Behinderung. In den 80er-Jahren ausgebaut, wurde es mit zusätzlichen Häusern auf eine Kapazität von 95 Bewohnern vergrößert. Seit 1994 gibt es das Wohnheim Lingen, in dem 46 Menschen mit schweren Behinderungen leben.