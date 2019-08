Lingen. Grenzwertig ist der bauliche Zustand der Feuerwehr-Gerätehäuser in Lingen. Das ist seit Jahren bekannt. Erste (Neubau-) Maßnahmen sind in Holthausen und Baccum in die Wege geleitet. Die "konsequente und systematische Betrachtung aller Gerätehäuser" will die CDU-Mehrheitsfraktion und fordert ein Konzept für die Häuser.

Ein solches soll nach Willen der Christdemokraten die Stadtverwaltung erstellen. Es soll vergleichbar sein mit dem Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr Lingen, durch das seit 2008 die Ausstattung der sechs Ortsfeuerwehren Lingen, Altenlingen, Baccum, Bramsche, Brögbern und Holthausen instand und modern gehalten werden soll. Ziel bei diesem ist, strukturiert und effizient Fahrzeuge und Geräte zu ersetzen. So soll die Einsatzbereitschaft sichergestellt werden, ohne dabei die mittel- und langfristige Finanzplanung aus den Augen zu verlieren.

Gebäude aus 70er und 50er Jahren

Dieses Vorgehen wünscht sich die CDU nunmehr auch für die sechs Feuerwehrgerätehäuser. Denn die Probleme an diesen Gebäuden sind seit Langem bekannt: Die Grundsubstanz stamme aus den 1970er Jahren, teils sogar aus den 1950er Jahren, schreiben die Christdemokraten in der Begründung für den Beschlussvorschlag "Erarbeitung eines Geräthauskonzeptes für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lingen (Ems)", über den in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 29. August, beraten und abgestimmt werden soll. Bereits im März 2014 hatte der Vorsitzende des Planungs- und Bauausschusses und ehemalige Stadtbrandmeister Günter Reppien (CDU) betont, dass die Grenze erreicht ist:

Wir müssen tätig werden.

In ihrer aktuellen Antragsbegründung weisen die Christdemokraten auf gleiche Mängel und Probleme an und in den Häusern "in unterschiedlich gravierender Form" hin: Sicherheitsabstände in den Fahrzeughallen können nicht eingehalten werden, Hallentore sind zu klein, Sicherheitsvorkehrungen müssten aufwendig nachgerüstet werden und die Umkleiden seien auch zu klein. Dazu kommen bauliche Probleme wie sie auch 2014 schon benannt wurden: über sanierungsbedürftige Dächer und Trinkwasserleitungen bis hin zu tiefen Rissen in der Fassade, die auf Dauer die Statik beeinträchtigen, am Feuerwehrhaus in Holthausen.

Erstes Haus 2020 fertig?

Das Haus in Holthausen war dann auch jenes, für das mit Priorität eine Lösung gesucht wurde. Diese heißt Neubau, bei dessen Planung es jedoch zu Verzögerungen gekommen war. Nun soll das Haus Ende 2020 fertiggestellt sein, wie Erster Stadtrat bei der jüngsten Jahresdienstversammlung der Feuerwehr Holthausen hoffte. Als Blaupause könne dieses gelten, hieß es aus der Stadtverwaltung - etwa für das Gerätehaus in Baccum, das 2021 neu gebaut werden soll.

Wie mit dieser "Blaupause" umgegangen wird, will die CDU nunmehr in dem Geräthauskonzept für die Feuerwehren fixiert haben, mit dessen Erstellung die Lingener Stadtverwaltung am 29. August vom Stadtrat beauftragt werden soll. Über die Baumaßnahmen in Holthausen und Baccum hinaus sei "eine konsequente und systematische Betrachtung aller Gerätehäuser sowie eine zügige Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen unverzichtbar", argumentieren die Christdemokraten.

Zwei Millionen Euro für Holthausen

Um die finanziellen Mittel als Rat bereitstellen zu können, bedürfe es eben dieses Konzeptes. Denn die Kosten, die mit der Modernisierung aller Gerätehauser auf die Stadt zukommt, sind erheblich: Allein für den Neubau in Holthausen sind derzeit zwei Millionen Euro veranschlagt. Zuletzt hatte der Feuerschutzausschuss des Landkreises Emsland eine zweite Förderrate von 40.000 Euro für das Vorhaben bewilligt.