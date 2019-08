Lingen . Wer Gregor Dziuba nur flüchtig kannte und auf Parteitagen der CDU im Kreisverband Lingen erlebte, wird diesen Mann mitunter belächelt haben.

Mit seiner bisweilen eher ungeschliffenen Ausdrucksweise und auch rein äußerlich schien er nicht so recht hineinzupassen in die Reihen rhetorisch begabter Anzugträger unter den Christdemokraten. Bei näherem Kennenlernen ergab sich aber ein ganz anderes Bild: Das eines Menschen, der durch seine Art und Ansichten auch so etwas wie das soziale Gewissen der Partei gewesen ist. In der letzten Woche ist Dziuba im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Bei Parteitagen war der gelernte Maler und Parkettleger, der seinen Beruf wegen einer Krankheit nicht weiter ausüben konnte, der erste, der mit anpackte. Um Stühle aufzustellen, Parteifähnchen aufzustellen und die Bühne herzurichten. Und er war der letzte, der ging, wenn abends aufgeräumt werden musste. Dziuba war die Hilfsbereitschaft in Person, auch bei Wahlkämpfen an den Ständen in der Fußgängerzone und bei Hausmeistertätigkeiten im Konrad-Adenauer-Haus. Der Lingener brachte sich aber auch politisch ein und war in verschiedenen Vorständen aktiv.

Den Schwächeren, Benachteiligten, galt sein besonderes Augenmerk. Nicht nur in der Parteiarbeit, sondern auch in der Nachbarschaft. Dziuba wohnte viele Jahre in der Nähe des Awo-Abenteuerspielplatzes in Goosmanns Tannen, geprägt von Mietshäusern und einer bunt gemischten Bewohnerschaft. Sie fand in ihn stets einen starken Fürsprecher. Die Lingener Tafel, die Aidshilfe und der Bürgerverein Heukampstannen waren weitere Betätigungsfelder.

Wer ihn gekannt hat, wird Dziuba als Menschen in Erinnerung behalten, der ein Typ war, ein Original. Gerade deshalb wird er fehlen.