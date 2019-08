Lingen. Ein Küchenbrand hat am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Lingen gesorgt.

Nach ersten Angaben der Polizei war es gegen 19.07 Uhr in einem Haus an der Straße Am Botterkamp zu einem Brand in der Küche gekommen. Ursache war wohl, dass ein Topf mit Essen auf dem Herd vergessen wurde. Bei einer Person wird eine Rauchgasvergiftung vermutet.

Weitere Informationen folgen.