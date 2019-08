Kamperland/Lingen. Mit den Rängen sechs und acht unter 100 Startern kehrten Jonas Meißner und Lennart Huffener vom Segelverein Speichersee Emsland von den Splash-Worlds und Eurocup der Splash-Segelboote aus den Niederlanden zurück.

Unter wechselnden Wetterumständen wurden in der Oosterschelde bei Kamperland in der niederländischen Provinz Zeeland bei den Worlds und der Eurocup der Splash- Segelboote insgesamt 13 Wettfahrten gesegelt. Die Regatta begann mit den Qualifizierungswettbewerben in verschiedenen Gruppen, anschließend war die Einteilung der Finalregatta bekannt. Insgesamt waren 100 Boote waren, die in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Vom 1994 aus einem Zusammenschluss der Segler-Kameradschaft Lingen und des Wassersportvereins Speicherbecken Geeste entstandenen Segelverein Speichersee Emsland (SvSE) haben Jonas Meißner und Lennart Huffener an den Wettfahrten teilgenommen.

Ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad war bei dem Wettbewerb in diesem Jahr die starke Strömung im salzhaltigen Meer. Trotzdem hätten sich laut den Angaben in einer Mitteilung des SvSE Jonas Meißner mit Rang sechs und Lennart Huffener mit Rang acht "gut platzieren können". Es sei "eine intensive Woche mit spannenden Wettfahrten auf einem hohen Niveau" gewesen.

Der Splash ist laut des Vereins ein modernes Einhand-Segelboot, welches rund 3000 mal gebaut wurde. "Das Boot ist einfach zu händeln und sehr sportlich zu segeln. Es erreicht auch schon mit wenig Wind eine hohe Geschwindigkeit. Dies macht das Segeln mit einem Splash besonders reizvoll", heißt es weiter in der Mitteilung.

Seemeisterschaft auf dem Speichersee

Am 31. August und 1. September werden die Splash-Segler auch in der Region bei der Seemeisterschaft am Speichersee live in Aktion zu sehen sein. Nähere Informationen unter svse.de.