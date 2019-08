Lingen. Mit neuer Frische und vor allem neuen Ateliers und Werkräumen startet die Kunstschule Lingen in ein spannendes zweites Semester 2019 in ihrem neuen Domizil in der ehemaligen Gebrüder-Grimm-Schule. Das Kunstschulteam freut sich darauf, die TeilnehmerInnen zu einer bunten Vielfalt von Angeboten im Bereich der kulturell-ästhetischen Bildung in den neuen Räumlichkeiten in der Elsterstraße 1 willkommen zu heißen.

Die Kurse der Ästhetischen Frühförderung beginnen in der Woche ab dem 9. September. Kinder zwischen zwei und drei Jahren haben die Möglichkeit, in der Spiel- und Malgruppe montags von 14.45 bis 16.30, mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr oder donnerstags von 09.30 bis 11 Uhr ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und dabei erste ästhetische Erfahrungen zu sammeln: Malen, zeichnen, bauen, spielen, entdecken und Spaß haben, Für die Vorschulkinder ab vier Jahren bieten die Kurse „Nichts passiert….oder doch?“, dienstags von 14.45 bis 16.15 Uhr, und „Farbenzaubereien durch Malen und Gestalten“, donnerstags von 14.45 – 16.15 Uhr, Gestaltungsmöglichkeiten mit unterschiedlichsten Materialien wie Pappmaché, Draht, Farbe, Tinte und mehr. Für die Schulkinder ab acht Jahren bietet die Kunstschule in diesem Semester einen Kurs zum freien plastischen Gestalten an. Hier wird mit Hammer, Säge und Meißel Holz, Ytong und andere spannende Materialien gearbeitet. Der Kurs beginnt am 21. Oktober und wird montags von 16.30 bis 18 Uhr stattfinden.



Kunstschul-Bauwagen

Auch in den Außenstellen in Baccum, Emsbüren und Spelle werden wieder vielfältige Kurse angeboten. Unter dem Titel „Mein Waldbuch“ haben Kinder zwischen fünf und neun Jahren (montags 15.30 bis 17.30 Uhr) die Möglichkeit, rund um den Kunstschul-Bauwagen im Wald an der Baccumer Mühle kreativ zu werden. In der Hauptschule in Emsbüren gibt es noch freie Plätze für den Kurs „Puh – Mama, ich will einen Löwen“ für Kinder von vier bis sechs Jahren (mittwochs von 14.45 bis 16.15 Uhr) und dem „Kunst- Atelier“ für Jugendliche und Erwachsene (donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr, einmal im Monat) .

Ytong und Speckstein

Ebenfalls für Jugendliche und Erwachsene bietet die Kunstschule in Lingen in diesem Semester „Gestalten am Vormittag“ zum Arbeiten und plastischen Gestalten mit verschiedenem Materialien wie Ytong und Speckstein dienstags von 09.30 bis 11.45 Uhr an. Wer „Lust auf Farbe“ und Spaß am Experiment auf Leinwand und Papier hat, ist herzlich willkommen in den Erwachsenenkursen am Mittwochabend (19 bis 22 Uhr) oder Mittwochnachmittag (15.30 bis 18.30 Uhr). Jugendliche bekommen bei diesen Angeboten sieben Prozent Preisnachlass.

Druckgrafik

Darüber hinaus finden im Laufe des Semesters viele spannende Wochenendworkshops zum Thema Druckgrafik, Malerei und Skulptur statt. Alle Informationen dazu sind im Programmheft der Kunstschule zu finden oder können im Büro der Kunstschule erfragt werden, Telefon 0591/4077. Unter www.kunstschule.de kann man sich online, im Büro in der Elsterstraße 1 auch schriftlich für die Kurse anmelden.

Ohne Voranmeldung sind Kinder von vier bis zehn Jahren wieder eingeladen, zu den „Kreativ(Frei)tagen“ am Freitagnachmittag (15 bis 17 Uhr) zu kommen. Der erste Termin hierfür ist der 6. September. Kinder im Grundschulalter haben ab dem 14. September außerdem die Möglichkeit, an vier Samstagen (14 bis 16 Uhr) im „Kunst-Labor“ als Forscher, Tüftler und Erfinder aktiv zu werden.