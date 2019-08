Lingen. Gutes Essen, abwechslungsreiche Getränke und Live-Musik: Trotz regnerischem Wetter haben viele Lingener am Samstag, 17. August, das zweite Straßenfest der "Familie Butschinski" in der eigens dafür gesperrten Schlachterstraße genossen.

Die benachbarten Kneipen Butchers und Koschinski haben nach der erfolgreichen ersten Auflage von 2018 nun erneut die Freunde guter Musik und guten Essens in die Schlachterstraße eingeladen. Und diese genossen trotz "durchwachsenem"Wetter die Wohlfühlatmosphäre. Zur "Familie Butschinksi" gehört nun auch Sami Taha vom Extrablatt, der, nach dem Rezept seiner Mutter, das spanische Nationalgericht Paella für die genussfreudigen und hungrigen Besucher zubereitete. Dazu wurde hausgemachte Sangria angeboten.

Markus Quadt, Inhaber vom Butchers und vom Restaurant Sieben, bot unter anderem schmackhafte Tapas an. Darüber hinaus schuf er draußen mit seinem Team eine praktische wie visuell bereichernde Wohnzimmeratmosphäre, indem eine rustikale Wohnzimmerbar, gemütliche Sessel und Holzschränke platziert wurden. "Meine Mitarbeiter Rafael Kurella und Lukas Koop sowie Nina Boldt vom Koschinski haben im Vorfeld viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, um dieses Wohlfühlflair auf die Straße zu bekommen und so den Besuchern in entspannter Atmosphäre kulinarische Leckereien und Musikgenuss bieten zu können", erklärte Quadt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im gemütlich geschmückten Garten des Koschinski konnten zudem verschiedene Biersorten (auch Craftbeer) und Falafel vom Falafel-EL-Stand genossen werden. DJ Lesley Farfisa sorgte zwischenzeitlich für unterhaltsame und mobile Musik von seinem Fahrrad-DJ- Pult namens Seven Inch Heaven. Die vier jungen Musiker der Lingener Band The Taylor Bird Jazz Collective schenkten den Besuchern zudem auf der improvisierten Bühne vor dem Restaurant Sieben auf unaufgeregte Weise überwiegend jazzige Songs. Zum Schluss ihres Auftritts setzten sie sich mit ihren Instrumenten in Bewegung und ermunterten das tanzfreudige Publikum, sich anzuschließen.

Auf dem Dach des Koschinski ging es anschließend mit dem „Schabernacksoul“ der Band „Die Lieferanten“ aus Münster weiter. Die vier sympathischen Musiker, die alle mal Lehrer werden wollen, haben gerade ihre Deutschlandtournee absolviert und ließen es zur Freude des Publikums so richtig krachen. Die zweite Auflage des Straßenfestes Butschinski, dass ab 22 Uhr nach drinnen verlegt wurde, wird, so hofften viele Besucher, nicht die Letzte gewesen sein.