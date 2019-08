Lingen. "Pkw unter Bus, mehrere Verletzte." Dies der Wortlaut der Meldung, die die Feuerwehr Holthausen jetzt alarmierte. Weitere Feuerwehren der Stadt Lingen wurden hinzu alarmiert. Es ist aber das Szenario einer Feuerwehrübung auf dem Gelände des Omnibusbetriebes Reinhard Bittner in Holthausen-Biene.

"Ein Pkw war unter einen Bus gefahren, in dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen. Im Pkw wurden zwei weitere Personen verletzt." So lautete die ausführliche Alarmmeldung für die Feuerwehr Holthausen. Zeitgleich wurde der Rüstwagen der Feuerwehr Lingen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge wurde die Einsatzstelle vom Gruppenführer in Augenschein genommen, und umgehend die Feuerwehr Altenlingen und weitere Fahrzeuge der Feuerwehr Lingen dazu gerufen, da bei insgesamt zehn Verletzten viel Personal benötigt wird. Sofort nach Absprache mit dem Rettungsdienst wurde mit der Öffnung des Busses begonnen, um die dort befindlichen acht Verletzten bergen zu können. Die Verletzten mussten dabei beruhigt werden, das diese panisch an die Scheiben hämmerten um herauszukommen.

Vom Mitgliedern des Rettungsdienstes wurden die "Verletzten" untersucht und danach aus dem Bus gerettet - zum Teil mussten diese durch die entfernten Seitenscheiben geborgen werden, außerhalb wurden diese von weiteren Einsatzkräften übernommen. Zeitgleich waren weitere Einsatzkräfte mit den beiden Verletzten im Pkw beschäftigt, eine schwer verletzte Person musste schnell über die Fahrertür mit einer Trage geborgen werden.

Alle Verletzten wurden zur Sammelstelle in eine leerstehende Halle gebracht und weiter versorgt. Behindert wurde die Rettung durch aus dem Heck des Busses aufsteigenden Rauch, was sich beim Überprüfen aber als durch auslaufende Kühlflüssigkeit entstehenden Wasserdampf herausstellte. Nachdem alle Verletzten gerettet waren, wurde der Bus mit einer Stockwinde angehoben, um das aufgefahrene Fahrzeug zu bergen.

Möglich war diese Übung, da das Unternehmen Bittner dafür eigens einen Bus zur Verfügung stellte, der in einen Unfall verwickelt war. Im Anschluss wurde ein Sitz aus einem Bus in eine Feuerschale gestellt, Reinhard Bittner versuchte, diesen mit einem Feuerzeug anzuzünden, was erst nach einigen Mühen gelang. "Bei einer ein paar Jahre zurückliegenden Übung brannte der Sitz rasant ab," merkte Bittner an. Vermutlich habe sich die Verwendung brandhemmender Stoffe ausgezahlt.

Nach dem offiziellen Übungsende konnten die Einsatzkräfte an dem Bus weiter üben. Zum Ende bedankten sich die Einsatzkräfte beim Firmenchef für die Möglichkeit, dort unter derart realitätsnahen Bedingungen üben zu können. Zudem hatten mehrere Zuschauer das Geschehen verfolgt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Holthausen, Altenlingen und Lingen mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften, der Langener Ortsverein vom Jugendrotkreuz mit 13 Mann sowie mehrere Rettungskräfte.