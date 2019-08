Leo-Club übergibt Insektenhotel an Emslandmusem Lingen CC-Editor öffnen

Der Leo-Club "Die Emsköppe" hat, passend zur derzeitigen Ausstellung im Lingener Emslandmuseum, in Eigenregie ein Insektenhotel gebaut und dieses am 15. August übergeben: Jennifer Schotter (von hinten links), Sebastian Grave, Mandy Abilio, Paulina Weege und Lieke Willenbrock. Foto: Jessica Lehbrink

Lingen. Das große Krabbeln gibt es derzeit im Lingener Emslandmuseum. Unter dem Titel „Kleine Giganten – Insekten, Spinnen und Co.“ können Besucher sich in der Wanderausstellung über die Tiere informieren. Einen Beitrag zur Ausstellung hat nun auch der Leo-Club „Die Emsköppe“ in Form eines Insektenhotels geleistet. Die Jugendorganisation des Lions-Clubs Lingen-Machurius hat es dem Emslandmuseum am 15. August übergeben.