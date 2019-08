Andervenne. Sven Vehren ist auf der Bürgerversammlung in Andervenne für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten geehrt worden. Zudem hat Bürgermeister Reinhard Schröder im voll besetzten Kirmeszelt die Bürger über Höhepunkte aus der Kommunalpolitik und Pläne für die Zukunft informiert.

Ob als ehemaliger Messdiener in der St. Andreas Pfarrgemeinde, Gruppenleiter und Ausbilder der neuen „Minis“, mehr als zehn Jahre als Gruppenleiter beim Zeltlager der Andervenner Jugend, als für die Organisation zuständiger Lagerleiter, im Jugendausschuss der Pfarreiengemeinschaft, als Teamer in Gruppenleiterschulungen des Dekanats und Bistums, im Leitungsteam der Kolpingjugend Andervenne, als Kolpingjugend-Diözesanvorsitzender, Mitwirkender bei der 72-Stunden-Aktion, als aktiver Spieler beim SV Heidekraut oder als Schützenbruder im St. Hubertusschützenverein. „Sven Vehren ist ein Vorbild für die Gemeinde und Gemeinschaft und zudem ein motivierendes Zeichen für alle Generationen, sich zu engagieren“, hob Reinhard Schröder in seiner Laudatio hervor.

Es gibt laut dem Bürgermeister eine sehr gute, lebendige Dorfgemeinschaft, dafür dankte er allen Beteiligten und Verantwortlichen. Wie die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt in der „Gemeinde Andervenne – klein, aber fein“ gelebt wird, verdeutlichte nicht nur der Bürgermeister in seiner Rück- und Vorschau. Zahlreiche Fastabende, Vertreter der Kommune, Kirche, Vereine und Verbände waren anwesend, um ihre Verbundenheit zwischen Jung und Alt zum Ausdruck zu bringen.

Schröder ging näher auf den Straßenausbau „Am Hagedorn“ und die Bauplätze für junge Familien in der „Kirchstraße Nordwest“ ein. Der Haushalt sei geordnet und die Gemeinde trotz hoher Investitionen ohne Schulden. Die 72-Stunden-Aktion der Jungkolping-Mitglieder sei laut Schröder „hervorragend“ gelaufen: "Die Schutzhütte, Pflasterungen im Sportzentrum, der neue Zaun hinter den Toren des Minispielfeldes sowie die Sprunggrube für die Grundschule sind vorbildlich erstellt worden."

Auch die renovierte Schützenhalle könne nun für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Aktuell werde Verkaufspersonal gesucht, um den Dorfladen in der Gemeinde weiter betreiben zu können. Über den Seniorenausflug zu Reholand berichtete Schröder wie auch über das Zeltlager im Jugendhof Vechta, an dem 90 Kinder, Jugendliche und Gruppenleiter teilgenommen haben. Benita Köllen und Sven Vehren berichteten anschließend ausführlich über die Zeltlagererlebnisse.

Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz erläuterte unter dem Motto „Zusammen für mehr Lebensqualität“ die kommunalpolitischen Entwicklungen in Freren. Näher ging er auf die Ferienspaßaktion und die wöchentlich stattfindenden und für alle Kinder ohne Anmeldung offenen „Freddy Days“, den Weltkindertag am 20. September, die Kinderstadt „Samtopia“ vom 14. bis 18. Oktober, die Sanierung des Waldfreibades und das Stadtfest auf dem Marktplatz am 7. und 8. September ein.



Umfassend erläuterten Bürgermeister Reinhard Schröder und Andreas Eiynck, Leiter des Emslandmuseums in Lingen, den geplanten Neubau der Krippe und Kita in der ehemaligen Getreide- und Sägemühle. An der Finanzierung werde sich auch die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ großzügig beteiligen, da sie wie die anderen Geldgeber von diesem „Gesamtkonzept und Projekt überzeugt sind, den Kindergarten in die erhaltungswürdige Mühle als Baudenkmal zu integrieren.“



Musikalisch gestaltete die Blaskapelle Andervenne unter Leitung von Moritz Lang den Abend. Die Stimmung für das anschließende gemütliche Beisammensein heizte Alfons Abeln aus Garrel als bierseliger Schützenbruder an - Karneval im Kirmes-Zelt.



