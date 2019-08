Andervenne. Zweimal volles Zelt in Andervenne während der 18. „Lilalauen Nacht“ am Donnerstag- und Freitagabend. Mehr als 400 Frauen genossen die erheiternden Stunden, lernten sich und die Männer von anderen Seiten kennen. Andrea Bongers öffnete ihnen die Augen und Ohren mit ihrem neuen Programm „Gebongt! Mutti hat sturmfrei“.

Zwei Stunden vor Einlass drehen die ersten Damen bereits am Rad – am Glücksrad. Farbige Chips erspielen und vor dem Zelt die Puppen tanzen lassen. Mitglieder der Theatergruppe Andervenne warten als Biene Maja, Barbie, Pipi Langstrumpf, Horrorbraut, Terminator und Sensenmann auf den Chip-Einwurf, beginnen zu tanzen, allein oder mit ihrer „Erlöserin“.

Ein unterhaltsames Vorprogramm, bis um 20 Uhr die Powerfrau aus dem Hamsterrad die Bühne betritt. Über zwei Stunden kämpft sie sich hoffnungsfroh durch das Minenfeld zwischen Jugendwahn und Schaukelstuhl. Andrea Bongers mit „Gebongt!“ – das ist Kabarett, Comedy, Musik und Puppenspiel vom Feinsten. Sie lässt sich ein, rechnet ab, macht hier und da ein neues Fass auf, „Kaffee bis vier, Weißwein ab vier“, sagt ja und oder nein, beschwert sich. Das Publikum kommt dabei voll auf seine Kosten, weiß worüber sie spricht, lacht erleichtert - gebongt!



Viele kennen sie schon aus dem Fernsehen oder waren beim letzten Auftritt in Andervenne dabei. Nadine, Natalia und Nina aus Lengerich kommen immer, sitzen in der ersten Reihe und erhoffen sich „ganz viel Spaß und unbeschwert Lachen zu können". Das klappt von Anfang an, denn die talentierte Andrea Bongers zieht alle Register und glänzt in ihren Sprech- und Gesangsrollen. Nicht nur allein, sondern als virtuose Puppenspielerin hat sie fellige Gesellen auf ihrem Schoß und an der Seite den flauschigen Partner Uwe Sattmann, Journalist und Supermacho vom „Andervenner Boten“. Alle beleuchten die zweite Lebenshälfte und geben provozierend, bösartig oder schmeichelnd ihre Kommentare ab.

So hat Mutti jemanden zum Reden, denn sie hat losgelassen: ihren Mann, ihren Sohn. Freundinnen stehen ihr zur Seite, so wie Wiebke, „die immer da ist“, und deren Sohn Lars, der als gescheiterter Freiburger Student „nichts auf die Kette gekriegt“ und den sie nun „an der Backe hat". Er sitzt verpennt am Mischpult und ist schuld, ein Running-Gag, wenn das Mikro scheinbar nicht funktioniert. Die sie umtreibende Frage, trotz der zweiten Lebenshälfte, bekommen aber alle im Zelt mit: „Wann ist eigentlich aus Sex and Drugs and Rock and Roll Helene Fischer und Laktoseintoleranz geworden?“ Jubel und Beifall! Die Ratschläge zu den Botenstoffen Dopamin oder Gaba pendeln eindeutig Richtung Lustgewinn.



Andrea Bongers mit den Andervenner Theaterspielern zum Schluss auf der Bühne. Eine Lilalaue Nacht, die uns verzaubert hat. Gebongt, kann man da nur sagen.