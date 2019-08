Das Innovationszentrum der Firma Emslandstärke in Emlichheim. Foto: Jürgen Lüken

Osnabrück. Die Emsland-Stärke ist ein weltweit tätiges Unternehmen. Die zu einem Großteil am Stammsitz Emlichheim hergestellte Kartoffelstärke wird heute in mehr als 140 Länder verkauft. Verwendung findet sie vor allem in der Nahrungsmittelindustrie. Doch wie kommt die Ware zum Kunden? Darum geht es seit Anfang August in einem Strafprozess vor dem Landgericht Osnabrück. Am Donnerstag stand der vierte Verhandlungstag an – und der zeigte, dass einer der größten Grafschafter Arbeitgeber vor fünf Jahren offenbar nur knapp an der Pleite vorbeigeschrammt ist.