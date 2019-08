Lingen. Ein regionales Drei-Gänge-Menü genießen und dabei mit dem plattdütschen Krimi-Aobend „Etten mit Schuss – Water-Fall“ unterhalten werden. Das erwartet die Besucher am 21. September in Lingen im Hotel „Am Wasserfall“ und am 22. November im Sögeler Restaurant „Clemenswerther Hof“ jeweils um 19 Uhr.

„Eine ganz normale Geburtstagsfeier im Emsland oder der Grafschaft Bentheim. Nichts Verdächtiges. Ein runder Geburtstag – und Sie sind dabei. Die Verwandtschaft, die Bekannten sehen sich seit langer Zeit wieder. Ein gutes Essen in einer Landgaststätte oder einem Restaurant gibt dem Fest einen wunderbar festlichen Rahmen. Mitten in die Feierlichkeiten platzt unerwartet eine Nachricht, die alle in den Dörfern und Städten im Emsland und der Grafschaft berühren wird.“

Das Stück entstand in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe: „Krimi der Arbeitsgemeinschaft plattdeutsches Theater Emsland-Grafschaft Bentheim“. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Arbeitsgemeinschaft (AG) wird im Herbst mit acht Akteuren aus verschiedenen Theatergruppen der Region der plattdeutsche Krimi-Abend aufgeführt. „Wir wollen durch innovative Projekte wie dem Krimi „Water-Fall“ die plattdeutsche Sprache und moderne Theaterformen in unsere Landesteile bringen“, sagt Gerlinde Schmidt-Hood, AG-Vorsitzende.

Arbeitsgemeinschaft plattdeutscher Theater Die Arbeitsgemeinschaft plattdeutscher Theater im Emsland und der Grafschaft Bentheim ist ein eingetragener Verein und besteh aus 47 aktiven Theatergruppen. Die rund 1200 zusammengeschlossenen Laienspieler, Regisseure und Bühnenbauer freuen sich in Gänze über etwa 28.000 Zuschauer in den Wintermonaten. Die Arbeitsgemeinschaft will durch Projekte wie den Krimi "Water-Fall" die plattdeutsche Sprache und moderne Theaterformen in die Region bringen.

Carsten Lögering hat als regionaler Theaterautor die „grobe Story“ mit dem vorgegeben Titel weiterentwickelt und die Rohfassung Ende 2018 fertiggestellt. Verschiedene Aspekte sollten berücksichtigt werden: Die fiktionale Handlung spielt in der Region, es kommt zwischen den emsländischen und Grafschafter Familienbanden zu Reibungen und es braucht zwischen Laar über Lingen bis Papenburg eine Leiche. Zudem spielt die Handlung im Jahr 2034 um zu verdeutlichen, „dass die plattdeutsche Sprache in unterschiedlicher Mundart auch in Zukunft gesprochen wird“, betont Gerlinde Schmidt-Hood.

Das erleben die Zuschauer bei der interaktiven Inszenierung hautnah. Nicole Amsbeck als Regisseurin und Inka-Charlotte Palm als Co-Regisseurin vom Theater-Pädagogischen-Zentrum (TPZ) Lingen stecken mit den Schauspielern mitten in den Proben. „Die 30- bis annähernd 60-jährigen Akteure von Salzbergen bis Papenburg und aus der Grafschaft bringen langjährige Bühnenerfahrung mit“, sagt Inka-Charlotte Palm und berichtet über die „Herausforderungen bei den gut laufenden Proben.“ Wo das Unglück passiert, wo die Leiche auftaucht – das bleibt ein Geheimnis. „Water-Fall“ stellt aber wohl eine Verbindung her zu den Wasserwegen zwischen Coevorden und Lingen. Es werde schon gelingen, den Spannungsbogen Krimi und gutes Essen mit einander zu verbinden, die live dabei seienden Zuschauer mitfiebern und mitraten zu lassen. „Villichte sit den Übeltäter mit an Disk, wenn bi kulinarische Genüsse dei Gäste Noamen upschrift?“, macht Gero Hüsemann, AG-Mitglied bereits Appetit.

Georg Schröer, Geschäftsführer der Emsländischen Sparkassenstiftung, freut sich, die Arbeitsgemeinschaft mit 3000 Euro unterstützen zu können. Der Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann (CDU) hat die Schirmherrschaft übernommen.

Eintrittskarten können ab sofort im „Hotel am Wasserfall“ in Lingen und im Restaurant „Clemenswerther Hof“ in Sögel zum Preis von 41,50 erworben werden.