Lingen. Der Lingener Otto Adamek hat jetzt Stadtbaurat Lothar Schreinemacher mehrere Vorschläge zur weiteren Entwicklung Lingens gemacht. Unter anderem ging es um Baugebiete und Verbesserungen im Naturschutz.

Adamek regte an, von den Lingener Höhen über die Brögberner Teiche bis zu den Geester Fischteichen einen Grüngürtel anzulegen. Dieser würde eine Staubbarriere bilden und so für bessere Luft in der Stadt sorgen. Adamek war sich im Klaren darüber, dass eine Realisierung seines Vorschlages Jahre dauern würde. "Wir sind schon dabei und nicht auseinander", erklärte Schreinemacher. Für ihn setze sich ein Grüngürtel aus unterschiedlichen Bestandteilen wie Bäumen, Sträuchern, Wallhecken und auch Grünflächen zusammen. Zudem müsse man schauen, was mit der Trasse des Ems-Seitenkanals geschehe. Diese Plantrasse verlaufe in dem entsprechenden Gebiet. Schreinemacher betonte, es müsse immer ein vernünftiges Miteinander von Stadt und Landschaft geben.

Adamek: Neue Baumarten testen

Angesichts der über Jahre zunehmenden Trockenheit schlug Adamek weiter vor, neue Baumarten, vorzugsweise Tiefwurzler, zu testen und mehr Wasser in den Gräben und Teichen, beispielsweise im Bereich der Brögberner Teiche zu halten. "Wir merken am Baumbestand, dass Wassermangel vorhanden ist", pflichtete Schreinemacher Adamek bei. Allerdings sei es derzeit so trocken, dass die Mengen nicht da seien, um Wasser in den Gräben zu halten.

Keine Verlegung des Sportgeländes an der Teichstraße

Dem Vorschlag Adameks, das Sportgelände an der Teichstraße in den Bereich des Dieksees zu verlegen, erteilte Schreinemacher kurz und knapp eine Absage: "Da sag' ich nee." Adamek hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass bei einer Verlegung des Sportgeländes weitere innenstadtnahe Bauflächen an der Teichstraße geschaffen werden könnten. Schreinemacher erklärte, die Stadt habe Grunderwerb für rund 600 Wohneinheiten getätigt. "Die Flächen wollen wir in den nächsten Jahren auf den Markt werfen und dabei ein breites Paket schnüren, mit dem alle Stadt- und Ortsteile bedient würden. Das Sportgelände an der Teichstraße funktioniere, solle erhalten und gegebenenfalls erweitert werden, erklärte der Stadtbaurat. Die Einrichtung würde benötigt und eine Verlegung keinen Mehrwert schaffen. Zudem sehe der Flächennutzungsplan am Dieksee große öffentliche Grünflächen vor. "Wir sind mit dem Ortsrat Laxten an einem Ertüchtigungsplan für das Areal am Dieksee dran", erklärte Schreinemacher.

Schreinemacher: Bin froh, wenn Bürger Anregungen machen

Ausdrücklich lobte der Stadtbaurat Adamek für seine Vorschläge: "Ich finde es gut, wenn Bürger sich Gedanken machen und sich austauschen. Ich bin froh, wenn Bürger Anregungen machen." Häufig sei dies leider erst nach Abschluss von Planungen oder der Realisierung von Projekten der Fall.