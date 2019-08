Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Hat der Amtsrichter korrekt entschieden, als er den Einspruch eines Angeklagten gegen einen Strafbefehl trotz vorliegenden ärztlichen Attestes abschmetterte? Die Berufungskammer am Landgericht Osnabrück sah das nicht so und verwies, unterstützt von der Staatsanwaltschaft, den Fall zurück an das Amtsgericht Lingen.