Lingen. Eine neue Wohnanlage ist an der Wagnerstraße in Lingen-Darme eingeweiht worden. Für eine Summe von 5,8 Millionen Euro sind dort 24 neue Wohnungen entstanden.

Das Grundstück habe über einen langen Zeitraum brachgelegen, erläuterte Investor Ulrich Wolbeck laut einer Pressemitteilung der Stadt Lingen bei der offiziellen Eröffnung. Bei dieser gratulierten Oberbürgermeister Dieter Krone, Ortsbürgermeister Werner Hartke und rund 100 weitere Gäste dem Architekturbüro WBR Wolbeck und der Exeler Bau- und Projektleitung.

„Als Darmer war es mir ein Anliegen, dort etwas zu entwickeln“, wird Wolbeck zitiert. Während er sich um die Gesamtplanung kümmerte, übernahm sein Projektpartner Frank Exeler die Ausschreibung, Vergabe und die Bauleitung. So sind vor Ort zwei Wohnkomplexe im Klinkerbau entstanden. Die neuen Eigentümer konnten zwischen Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 48 Quadratmetern bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 150 Quadratmeter entscheiden. „Wir freuen uns die neuen Bewohner, darunter Studenten, Familien und Alleinstehende begrüßen zu können“, sagt Wolbeck.



„Sie haben wertvollen Wohnraum und zugleich im Sinne der Nachverdichtung eine architektonische Anlage geschaffen, die sich gelungen in die Umgebung einfügt“, erklärte Oberbürgermeister Krone. So sind die Gebäude als KFW-55-Effizienzhaus konzipiert und alle Wohnungen verfügen über Terrassen und Balkone, Fußbodenheizung und kontrollierter Wohnraumbelüftung. Die Häuser sind barrierefrei und verfügen über Aufzüge. Zudem steht jeder Wohnung ein Stellplatz in der Tiefgarage und ein eigener Kellerraum zur Verfügung. „Wir begrüßen allen neuen Bewohnerinnen und Bewohnern und wünschen ihnen alles Gute“, ergänzte Ortsbürgermeister Harte.