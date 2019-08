Lingen. Wilfried Jansing und Maximilian Lambers von der Bezirksleitung des Verbandes Christlicher Pfadfinder haben jetzt Stellung zu dem gemeinsamen Biwak von Reservisten und Lingener Pfadfindern, die dem Verband angehören, bezogen.

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Bezirk Ems vertritt als übergeordnete Organisationsebene die Ortsgruppen, genannt Stämme, der Pfadfinder in Lingen und Nordhorn. Wörtlich lautet die Stellungnahme: "Der Bezirk Ems im Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) distanziert sich in aller Form von den Vorkommnissen beim Biwak der Reservistenkameradschaft Lingen, an dem auch Mitglieder des Lingener VCP-Stammes Eberhard von Dankelmann teilgenommen haben. Die Zusammenarbeit mit militärischen Einrichtungen und Institutionen entspricht nicht den Grundsätzen unserer pfadfinderischen Jugendarbeit und dem Selbstverständnis des VCP - selbst dann nicht, wenn "nur" eine Ferienpassaktion geplant war. Der Kontakt mit Waffenattrappen ist [...] unvereinbar mit den Grundsätzen und Zielen unserer Jugendarbeit [...]. Pfadfinderinnen und Pfadfinder im VCP gehören zur größten Friedens- und Freundschaftsbewegung der Welt. Der VCP als bundesweit tätiger Jugendverband erzieht seine Mitglieder auch zu aktiver Friedensarbeit. Wir werden die Vorkommnisse bei der Reservistenveranstaltung mit unseren Mitgliedern verbandsintern kritisch aufarbeiten."