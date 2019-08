Lingen. Ludwig-Windthorst wird jetzt auch in Lingen offiziell mit „dt“ geschrieben.

Was lange währt wird endlich gut. Während der jetzt beendeten Sommerferien hat die Stadt Lingen nach jahrelanger Untätigkeit einen Rechtschreibfehler auf drei offiziellen städtischen Wegweisern in Biene korrigiert. Auf den Schildern war der Nachname des Namensgebers des örtlichen Ludwig-Windthorst-Hauses konsequent falsch geschrieben worden, nämlich ohne „t“ nach dem „d“. Das hatte für Verdruss und Spott gesorgt. In Biene war es ein offenes Geheimnis, dass die Stadt in den vergangenen Jahren mehrfach ergebnislos auf den Fehler hingewiesen worden war,