Fortgesetzt wurde vor dem Landgericht Osnabrück ein Prozess gegen zwei ehemalige Geschäftsführer der Emsland-Stärke. Foto: Ludger Jungeblut

Osnabrück. Der Prozess gegen zwei ehemalige Geschäftsführer der Emsland-Stärke in Emlichheim hat am Mittwoch an Fahrt aufgenommen. Am dritten Verhandlungstag hörte das Landgericht Osnabrück erstmals Zeugen.