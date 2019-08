Lingen. Zu einem fröhlichen und unbeschwerten Nachmittag laden die Karnevalsvereinigung Lingen (KVL) und der Verein Lingen Wirtschaft und Tourismus die ältere Generation zum Seniorennachmittag im Rahmen des Altstadtfestes ein. Der Seniorennachmittag findet am Samstag, 21. September, von 15 bis 17 Uhr auf dem Universitätsplatz in Lingen statt.

Nach Begrüßung durch die Ratsfrau Annette Wintermann und der Seniorenvertretung der Stadt Lingen wollen die beiden Alleinunterhalter Volker Stach und Bauer Pirkelkump alias Stephan Rodefeld und die Tanzmariechen des KVL das Publikum begeistern. Jede Eintrittskarte ist gleichzeitig ein Los und nimmt an einer Verlosung teil. Im Eintrittspreis von 6,50 Euro ist ein Kaffeegedeck enthalten – mit Kaffee und Kuchen so viel man möchte. Karten für den Seniorennachmittag gibt es ab sofort in der Tourist Information von LWT, Neue Straße 3a in Lingen.