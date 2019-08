Die harmonische Präsentation der Werke von Gisela Hauptfleisch mit den Scmuckstücken der Goldschmiede in der Lookenstraße in Lingen beweist, wie bereichend für den Betrachter die Kunstwege in Lingen bislang waren. Foto: Kunsthalle Lingen

Lingen. . Die Lingener Kunstszene breitet sich wieder einmal im positiven Sinne in der Innenstadt aus. Vom 17. August bis 8. September bieten zahlreiche Geschäftsleute in ihren Schaufenster Platz für die Präsentation der mittlerweile gern gesehenen "Kunstwege in Lingen".