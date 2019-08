Lingen. Vor 40 Jahren hat Berthold Hellmich seine Ausbildung bei der Klaus Berning GmbH - dafür zeichnete ihn die Firma nun aus.

Am 1. August 1979 trat Hellmich seine Ausbildung zum Maler und Lackierer an. Der Jubilar durchlief verschiedene Arbeitsstationen in der Firma. Seinen Schwerpunkt, die Fahrzeuglackierung, verließ er dabei nur selten. Heute gehört Hellmich einer Pressemitteilung zufolge zu den tragenden Säulen der Firma und leitet seit zehn Jahren die Abteilung Pkw-Lackierung. Er ist verantwortlich für die Ausbildung der Auszubildenden, die er mit viel Geschick, sozialer Kompetenz, Können und Lebens- und Berufserfahrung auf die Aufgaben als Gesellen vorbereite.

Stolz ist Geschäftsführer Werner Rohling darauf, dass er mit Hellmich einen zuverlässigen, loyal zum Unternehmen stehenden und fachlich sehr versierten Mitarbeiter in den Reihen der leitenden Mitarbeiter hat. In einer kleinen Feierstunde, bei der alle Mitarbeiter für Hellmich und seiner Ehefrau Monika Spalier standen, sprach Rohling dem Jubilar seinen Dank und Anerkennung aus.