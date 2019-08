Ein Teil der Kinder, die bei der Ferienpassaktion am Kraftwerksstandort Lingen dabei waren, konnten den Kühlturm aus der Nähe bestaunen. Foto: RWE

Lingen. 40 Kinder zwischen zehn und 14 Jahren haben den Kraftwerksstandort in Lingen anlässlich einer Ferienpassaktion besucht. Dabei entdecken die Schüler neben dem Kernkraftwerk und dem Speicherbecken in Geeste auch das Gaskraftwerk in Lingen, teilt RWE mit.