"Aufruhr im Salon" mit dem Janoska-Ensemble geht im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage am 4.September um 20 Uhr über die Bühne des Lingener Theaters an der Wilhelmshöhe. Foto: Juli Wesely

Lingen. Im Rahmen der diesjährigen Niedersächsischen Musiktage, die unter dem Thema "Mut" stehen, geht das Quartett des „Janoska Ensembles“ in die Vollen und sorgt am Mittwoch, 4. September, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe für „Aufruhr im Salon“.