Lingen. Der Bulldog-Treckerclub des Heimatvereins Darme befindet sich auf der Zielgeraden für das erste Treckertreffen des Altkreises Lingen: Am Sonntag, 18. August, werden 130 Oldtimer am Heimathaus Darme erwartet.

Nach Auskunft von Hubert Lübbers, dem Leiter des Bulldog-Treckerclubs, sind alle Vorbereitungen zum Fest nahezu abgeschlossen. 13 Fachgruppen des Heimatvereins stehen dem 35 Mann starken Bulldog-Treckerclub helfend an diesem Tag zur Seite.

Das Backhausteam wird bereits in aller Frühe ausreichend viele Brote im vereinseigenem historischen Backhaus backen, die an diesem Tag erworben werden können. Die Ehefrauen der Treckerfahrer haben mehr als 50 Torten hergestellt. Kaffee und Tee werden vom Küchenteam gekocht. Für die kleinen Gäste gibt es eine Schminkaktion.

Bereits nach Ankunft der Oldtimertraktoren, die aus allen Teilen des südlichen Emslandes gut hörbar gegen 10 Uhr eintreffen, werden Grills befeuert und es gibt Bratwurst und Pommes für alle Traktorfahrer. Aber auch alle anderen Gäste können sich ab mittags stärken. Auf einer großen Wiese in der Nähe des Heimathauses stellen sich die alten Gefährte zur Besichtigung auf.

An Verkaufsständen bieten Kunsthandwerker ihre Waren zum Kauf an. Während des Markttreibens am Nachmittag treten die Heimathausmusikanten und die Emslandkinner mit heimatlichen Volksliedern mehrfach auf.

Bereits am Mittag werden alle Gebäude des Heimathofes für die Besucher geöffnet. In den Dauerausstellungen „100 Jahre Elektrizität“ und „Altes Darmer Handwerk“ aus den 1950er Jahren gibt es Führungen. Rechtzeitig zu dieser Veranstaltung ist der Kalender „Heimat Emsland 2020“ fertig geworden und die 26. Neuauflage kann zum Vorzugspreis von der Fotogruppe erworben werden.