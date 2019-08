Lingen. Die Mischung macht's! Rock und Pop, Blues und Jazz sorgten beim 26. Musikfest der Altstadtwirte einmal mehr für volle Kneipen und tolle Stimmung unter den Liebhabern der handgemachten Musik sowie der kühlen Getränke in oder vor den Lokalen in der Lingener Innenstadt.

21 Uhr im Extrablatt. Eine nicht mehr ganz junge Fangemeinde wartet drinnen und draußen auf Fana und Co. Die sechs Musiker aus Emsdetten legen los, füllen mit ihrem Blues und Rock, ihrem gekonnten Mundharmonika-Spiel die Bühne. Frontfrau Fana verkörpert mit ihrer „Röhre“ eine Lebenseinstellung, die infizierend wirkt. Mit „All Along the Watchtower“ von Bob Dylan in der Version von Jimmy Hendrix denkt so mancher ans legendäre Woodstock, feiert innerlich 50. Geburtstag. Seit 1971 stehen Fana und Co. auch schon auf der Bühne, freuen sich, dass sie wieder dabei sind, denn im letzten Jahr war es „wunderbar“. Vor der Pause noch „Six Days on the Road“, herzlichen Applaus und Vorfreude auf ein breit gefächertes Repertoire mit Songs von den Doors, Patty Smith und dem unvergessenen Jimmy Hendrix.



Ganz entspannte und entspannende Musik von dem Taylor Bird Jazz Collective in der Alten Posthalterei. Jazz-Standards und eigene Arrangements präsentieren unter anderem Trompeter Julius Vogel und Mareck Schnieders am Schlagzeug. „Das ist gechillte Musik. So etwas zu hören ist toll“, sagt Eike Kumbrink, selbst Sänger und Schlagzeuger. Pop, Latin und Lounge ohne große Anlage vorgetragen, kommt bestens an. Die Gäste können sich dabei unterhalten, ihr Bierchen trinken, die Musik genießen. So wie Sabine und Ralf Jost-Westendorf, der als Musiklehrer am Franziskusgymnasium die jungen Musiker noch gut kennt.

„We don’t need no Education“ von Pink Floyd ertönt im Kolpinghaus. Sängerin Tina von der Band Mittwochz präsentiert handgemachte Rockmusik. Die Musiker aus Leidenschaft sind authentisch, lassen die Hits der 1960er, 70er und 80er wiederaufleben, setzen Maßstäbe, kreieren den „Lingener Altstadtchor“, der aber mehr Mitglieder gebraucht hätte.



Auf Tuchfühlung stehen die Besucher im Litfass dichtgedrängt, hören der Band Soul Catchers zu. Die Blues- und Rockband um Songwriter Peter Schwaeke intoniert Tina Turner mit „Proud Mary“ und danach „Help“ von den Beatles. Sängerin Marion Schwaeke interpretiert mit einer „unvergleichlichen schwarzen Stimme“, wie es der Flyer verspricht. Das Repertoire des Trios, eigene Stücke und klassische Covernummern von Fats Domino bis zu Eric Clapton, kommen gut an, hinterlassen mit ihren unterschiedlichen Stilrichtungen von Rock, Blues bis zu Country und Balladen einen bleibenden Eindruck.



Den haben vier junge Musiker aus Hamburg nachmittags auf dem Festival Lautfeuer in Lingen schon abgeliefert. Noch gut bei Stimme und bester Stimmung ist die Band Roast Apple, die unplugged im Butchers auftritt und wahrlich ein Aushängeschild für frischen und tanzbaren Indie-Pop darstellt. „Wir reduzieren unsere Musik auf den Gesang, die Gitarre und Cajon-Laute“, erzählen sie während einer Zigarettenpause und erinnern sich gerne an den Open-Air-Auftritt und den Alten Schlachthof.

Kaum ein Durchkommen und dicke Luft im Koschinski: Die Hamburger Coverband Kiez Live verwandelt mit ihren Songs aus den Bereichen Rock, Pop, Alternative und Indie das Lokal zum Party-Deck. Für die, dies mögen, ein unvergesslicher Abend.



Anzeige Anzeige

Draußen noch angenehme Temperaturen. Einige leere Stühle vorm Extrablatt. Zeit, um in Ruhe noch einmal Fana und Co. zu genießen.