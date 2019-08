Lingen. Ein Wochenende rund ums Spielen bietet der Brettspieletreff Lingen am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September 2019, im Haus der Vereine in Reuschberge: Der neu gegründete Verein beteiligt sich erneut am deutschlandweiten Veranstaltungsformat „Stadt-Land-Spielt!“ – und richtet am Sonntag parallel wieder seinen großen Brettspiele-Flohmarkt aus.

An 180 Orten findet in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich das Projekt „Stadt-Land-Spielt!“ am 7. und 8. September statt. Ziel der Partner, unter anderem Brettspielverlage und Spielemuseen, ist es, das Kulturgut Spiel in der Gesellschaft zu fördern. Denn die Organisatoren sind sich einig: Das Spielen verbindet Menschen über Generationen, Herkunft und sozialen Status hinweg.



Freier Eintritt zum Spielen

Dieses Ansinnen unterstützt der Lingener Brettspieletreff und hat es sich bei der Vereinsgründung im Mai auch auf die (Satzungs-)Fahne geschrieben. Seit mehr als drei Jahren kommen an jedem dritten Freitag im Monat ab 19 Uhr zwischen 30 und 65 Freunde von aller Art Gesellschaftsspiel im Haus der Verein an der Scharnhorstraße 101 in Reuschberge zusammen, um gemeinsam zu spielen. Der Eintritt ist dort stets frei.

Auch für die Kinder haben die Lingener Brettspieler schon mehrfach etwas auf die Beine gestellt: Im Juli richtete der neue Verein zum dritten Mal in Folge einen Spielenachmittag im Zuge der Ferienpassaktionen der Stadt Lingen aus.

Mehr als 100 Spiele zum Testen

Bei „Stadt-Land-Spielt!“ ist das Haus der Vereine in Reuschberge am 7. September (von 14 bis 22 Uhr) und am 8. September (13 bis 18 Uhr) zum wiederholten Male weit und breit der einzige Spielort: In Ochtrup gibt es noch ein Angebot in Richtung Norden und Osten müsste man schon bis Bremen fahren.

Die vielfältige Spieleauswahl von mehr als 100 Titeln hält vom komplexen Strategie-, spaßigen Familien- bis hin zum einfachen Kinderspiel für jeden das Richtige bereit. Angst vorm Regellesen sollte kein Besucher haben: Mitglieder des Brettspieletreffs Lingen erklären die Spiele - und es kann direkt losgespielt werden. Der Eintritt für die Besucher ist kostenlos.

Mehr Fläche in diesem Jahr

Wer so auf den Geschmack gekommen ist oder gerne nach neuen Brettspielen Ausschau hält, für den ist der große Brettspiele-Flohmarkt des Lingener Vereins das richtige, der zum dritten Mal stattfindet. Und das mit großem Zuspruch: Mehr als 800 Spiele wurden angeboten, weit mehr als 400 Besucher kamen 2018 ins Haus der Vereine.

Anzeige Anzeige

Aufgrund des Zuspruches im Vorjahr haben sich die Organisatoren dazu entschieden, für den Flohmarkt mehr Fläche zu bieten: Während im Haus der Vereine unten gespielt werden kann, dürfen oben Schnäppchen gejagt werden. Los geht es am Sonntag, 8. September, um 12 Uhr, die Türen schließt der Flohmarkt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es werden Kaffee, Kuchen und Heißwürstchen angeboten – und erstmals auch eine große Spiele-Tombola.

Wer selbst Brettspiele verkaufen möchte, der kann sich unter www.brettspieletreff-lingen.de oder per E-Mail an flohmarkt@brettspieletreff-lingen.de informieren.