Vom Marktplatz in Lingen aus starteten insgesamt acht Touren des AOK-Radwandertages. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. 449 Radler haben am Sonntag am 24. AOK-Radwandertag in Lingen in Kooperation mit dem Verein Lingen Wirtschaft und Tourismus sowie der Lingener Tagespost teilgenommen, darunter auch viele Familien Besonders erfreulich: Alle acht Touren, die vom Marktplatz aus mit Streckenlängen zwischen 20 und 150 Kilometer sowie einer Kids-Tour begannen, wurden unfallfrei bewältigt.