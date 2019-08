Lautfeuer geht weiter: Die Bilder vom Festival-Samstag in Lingen CC-Editor öffnen

Der Regen hat den Boden am Samstag beim Festival Lautfeuer aufgeweicht. Die Organisatoren des Festivals bessern die Stellen vor der Bühne aus. Foto: Lars Schröer X

Lingen. 6000 Besucher sind am Freitag zum Start des Festivals Lautfeuer nach Lingen gekommen. Während es am Freitag Hip Hop und Rap auf die Ohren gab, liegt der musikalische Fokus am Samstag auf Indie und Rock.