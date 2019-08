Lingen. Ihre Narben im Gesicht, an den Armen und Händen, die Spuren vieler Hauttransplantationen, sind nicht zu übersehen. Und ihre Weigerung, nicht im Selbstmitleid zu versinken, ist nicht zu überhören. Petra Krause-Wloch, Vorsitzende des Bundesverbandes für Brandverletzte, ist mit dem Fahrrad auf einer "Charity-Tour" im Emsland unterwegs, um über den Verband zu informieren und Spenden zu sammeln für die Deutsche Brandwundenstiftung.

Sein 25-jähriges Jubiläum feiert der Verband in diesem Jahr, Anlass für die 65-Jährige und zwei Mitglieder, zu einer 250 Kilometer langen Fahrradtour entlang der Ems mit dem Ziel Emden aufzubrechen. Der Start erfolgte in Münster. Zehn Etappen zwischen dem 5. und 17. August stehen auf dem Plan. Doch wegen gesundheitlicher Probleme mussten zwei Mitglieder zwischendurch aufhören. Nun ist Petra Krause-Wloch allein unterwegs - fast allein, denn ihr Lebensgefährte begleitet sie. Er fährt mit dem Wohnmobil voraus zum nächsten Ort und Stellplatz.

Rückblende, 27. November 1991: Die gelernte Krankenschwester aus Salzhemmendorf in der Nähe von Hameln ist mit dem Auto auf dem Weg zum Nachtdienst. Dort kommt sie aber nie an. Krause-Wloch verunglückt mit ihrem Pkw. Der Wagen fängt Feuer, sie wird lebensgefährlich verletzt. Mit ihren schweren Brandwunden wird sie in die Unfallklinik nach Duisburg-Buchholz geflogen und ins künstliche Koma versetzt.

Bundesverband für Brandverletzte Haut und Seele sind betroffen Brandverletzungen erfassen den Menschen in seiner Gesamtheit, das heißt: die Seele ist ebenso betroffen wie die Haut. Der Bundesverband für Brandverletzte sieht seine Hauptaufgabe in der Motivation und Beratung bis hin zur Einzelfallberatung von Betroffenen und ihren Angehörigen. Nach Angaben von Vorsitzender Petra Krause-Wloch werden jährlich in Deutschland rund 1500 schwere Brandverletzungen bei Erwachsenen registriert. Hinzu kommen 500 betroffene Kinder. 80 Prozent der Unfälle passieren in der Freizeit, 20 Prozent während der Arbeit. Der Verein will dazu beitragen, dass den Brandverletzten eine optimale Rehabilitation gewährleistet wird, bis hin zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Eine Integration in die Gesellschaft hängt eng mit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zusammen. Auf der Homepage des Verbandes gibt es ausführliche Beschreibungen der Folgen von Brandverletzungen und ihrer Behandlung. Der Verband bekommt Fördergelder, ist zur Aufrechterhaltung seiner Arbeit aber auch auf Spenden angewiesen. Unter www.brandverletzte-leben.de gibt es weitere Informationen.

"Nach sechs Wochen wurde ich geweckt", blickt Petra Krause-Wloch zurück. Zurück in ein neues Leben, das mit ihrem bisherigen nicht mehr viel zu tun hatte. In dem sie sich erst einmal zurechtfinden musste. Zu den Verbrennungen im Gesicht, an Armen und Händen - zwei Endglieder mussten gekürzt werden, der linke Zeigefinger bleibt krumm, weil eine Sehne verbrannte - kamen innere Verletzungen. Sie leidet seitdem unter einem stumpfen Bauchtrauma und ist durch eine Halbseitenlähmung gehandicapt. In den Händen hat sie deutlich weniger Kraft als vor dem Unfall. Die Charity-Tour auf dem Pedelec stellt trotz Unterstützung durch den elektrischen Hilfsmotor einen echten Kraftakt für sie dar.

Aber Kämpfen ist seit jenem Novemberabend 1991 nichts Neues für Krause-Wloch. In ihren alten Beruf konnte sie nicht zurück, obwohl sie dies gerne gewollt hätte. "Drei mal habe ich es versucht, mich als Leitende Krankenschwester zu bewerben", erzählt sie. Und die Antworten? "Mit dem Gesicht wollen Sie doch nicht allen Ernstes vor die Patienten treten?", hätten ihr drei Ärzte erwidert.

"Ich merke nicht mehr, wie mir nachgeschaut wird"

Gebrandmarkt - abgestempelt: Ein Wort, das Petra Krause-Wloch und andere von Brandverletzungen Betroffene im wörtlichen wie übertragenen Sinne trifft. "Ich merke inzwischen nicht mehr, dass mir nachgeschaut wird", sagt sie. Dieses Gefühl der Ausgrenzung empfinde sie im Übrigen nur in Deutschland, nicht im Ausland. "Wenn überhaupt, dann können Sie bei uns hinten im Lager arbeiten", gibt sie den Bericht eines anderen Brandopfers nach einem Gespräch mit dem Arbeitgeber wieder.

Anzeige Anzeige

Nach ihrem Unfall hatte sie für sich eine Entscheidung getroffen: Soll ich mich mit meinen Narben zu Hause verstecken oder soll ich sie offen zeigen? Petra Krause-Wloch entschied sich für Letzteres. Obwohl der schwere Unfall nicht ihr einziger Schicksalsschlag gewesen ist. Zehn Jahre nach dem Unfall verlor sie ihren Mann an Krebs.

Leiden, verdrängen, verarbeiten

"50 Prozent aller Menschen neigen dazu, sich durchs Leben zu leiden", berichtet sie über die Ergebnisse einer psychologischen Studie. Das gelte generell und habe nichts mit erlittenen körperlichen Verletzungen zu tun. "30 Prozent verdrängen das Erlebte und 20 Prozent verarbeiten es und integrieren sich wieder." Dazu zählt sich auch die 65-Jährige. Sie möchte durch ihr Beispiel anderen Mut machen. "Ich bin ein sportlicher Mensch, dehne mich, creme mich jeden Tag ein, pflege meine Narben", sagt sie selbstbewusst.

Vor 25 Jahren gründete Petra Krause-Wloch den Bundesverband für Brandverletzte, der inzwischen 120 Mitglieder zählt. Darunter befinden sich auch Angehörige, Ärzte, Rehaeinrichtungen. Sie schrieb ein Buch über Brandverletzungen, arbeitete als freie Journalistin, hielt Vorträge in Krankenpflegeschulen über die Behandlung von Brandopfer, trifft sich mit ihnen, auch in diesen Tagen, wo sie im Emsland mit dem Fahrrad unterwegs ist. Mit den Bürgern in Landkreis möchte die 65-Jährige ins Gespräch kommen dort, wo sie Halt macht. Flyer verteilen, über den Bundesverband informieren.

Am vergangenen Freitag fuhr sie vom Campingplatz in Hanekenfähr bei Lingen nach Meppen. Von dort radelt sie am Montag weiter zum Campingplatz Lathener Marsch nach Lathen. Am Dienstag möchte Krause-Wloch zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Marktplatz in Aschendorf sein. Ziel ist ein paar Tage später Emden. „Ich kann immer nur kleinere Etappen fahren, so 20 bis 25 Kilometer“, sagt sie. Und lächelt stolz, während sie aufs Rad steigt.