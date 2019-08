Lingen. Wohl dem, der ein Hobby hat und sich damit die Zeit vertreibt. Albert Jackisch aus Lingen, mittlerweile im Ruhestand, ist so einer. Neben vielen anderen Interessen hat er sein Hauptaugenmerk auf die Holzschnitzerei gerichtet, während seine Ehefrau sich mit der Aufzucht von Rosen beschäftigt.

Eine gesunde Portion Humor ist dem Hobby-Künstler zueigen, hat er sich doch aus dem Stamm einer seiner Koniferen einen überdimensional großen Stuhl gezimmert und wie es seiner Leidenschaft entspricht, mit allerlei Schnitzereien versehen, manche von ihnen sind erst bei genauem Hinschauen zu sehen. Apropos entdecken: Die Schriftzeichen der Wikinger, die er anlässlich eines Besuches in Schleswig-Holstein fand, haben ihn dazu inspiriert, in dem oberen Querbalken des Stuhls "Alberts Rentnerstuhl" zu schnitzen. Einen weiteren Querbalken ziert sein Lebensmotto: "Leben und leben lassen". - alles in Wikinger-Buchstaben - "Ich wollte schon immer größere Schnitzereien machen", erzählt er, "und nun habe ich mit diesem Stuhl meinen ersten Versuch gestartet und glauben Sie mir, es tut gut, einmal nicht nur die Seele, sondern auch die Beine baumeln zu lassen", verrät Jackisch.

Sporadisch geschnitzt

Der Name Albert Jackisch wird meistens mit filigranen Schnitzereien in Verbindung gebracht. "Ich habe ja auch mal eine Tischlerlehre gemacht. - Aber wie das so ist im Leben: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Doch die Arbeit mit Holz hat mir zwischendurch immer wieder Freude und Entspannung gebracht, auch wenn ich nur sporadisch geschnitzt habe." Bange ist Jackisch vor keiner Holzsorte. Während viele Schnitzer die Linde bevorzugen, weil sie sich gut bearbeiten lässt, nimmt er es mit allen anderen Holzarten auf. Auch die Teile eines Dammhirschgeweihes sind vor ihm nicht sicher.

Miniaturen aus Holz

Wer den hochgewachsenen Jackisch mit seinen kräftigen Händen betrachtet, der kommt nicht auf die Idee, dass er der Könner ist, der tatsächlich eine Lokomotive schnitzt, die so klein ist, dass sie in einer Haselnussschale Platz hat. Die heilige Familie findet ihr Domizil in einer Wallnussschale und auch die Kokosnuss bleibt nicht unbewohnt. Beeindruckend ist, dass Jackisch seine Figuren immer aus einem Stück schnitzt. Als Beispiel seien hier die vier Jahreszeiten genannt, die bei ihm die einzelnen Lebensphasen des Menschen darstellen. Wohlüberlegt muss am jeden Stück Holz das Messer angesetzt werden, damit kein Fehler passiert, denn das Ziel von ihm ist es, jede Szene aus einem Stück Holz zu schnitzen. Er geht in seine Werkstatt und holt eine große Auswahl an Schnitzmessern heraus. "Manche baue und schleife ich mir selbst, wenn es mal kompliziert wird und das ganz besonders bei den Miniaturen", erklärt er.

Alles Unikate

Die Holzschnitzerei hat Jackisch nie losgelassen, allerdings liebt er es nicht, nach Vorlagen zu arbeiten, sondern schnitzt immer aus seiner Fantasie heraus. "Nacharbeiten ist nichts für mich. Das hier sind alles Unikate",lacht er und zeigt stolz auf seine zierlichen Holzfiguren. Viel Platz braucht er für die Präsentation seiner Werke nicht. Im Dachgeschoss des Wohnhauses der Familie Jackisch liegen und stehen die vielen kleinen Kunstwerke neben einigen Vitrinen, die noch von einem anderen Hobby des Holzschnitzers berichten: nämlich von der Archäologie. "Das das mache ich heute nicht mehr", winkt er ab. "Das war aber auch eine schöne und spannende Zeit, doch nun hat die Schnitzerei für mich den Vorrang", meint Jackisch zufrieden.

Geschnitzter Nistkasten

Und auf diesem Gebiet mangelt es ihm nicht an Kreativität, wie der Besucher feststellen kann beim Blick zum Giebel des Hauses. Dort oben hängt ein Nistkasten mit einem geschnitzten Gesicht, zwischen den Lippen eine Zigarette aus Holz als Anflug- und Landebahn für die Vögel. und tatsächlich hat dort ein Meisenpaar ihre Jungen aufgezogen und das geschnitzte rechte Auge als Haustüre benutzt. - Ja,da bleibt abschließend nur noch einmal zu sagen: Wohl dem, der so ein schönes Hobby hat und damit glücklich und zufrieden ist.