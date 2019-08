Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Bei einer historischen Stadtführung in Lingen steht auch die Alte Posthalterei aus dem Jahr 1653 auf dem Programm. Die Aufnahme hier entstand um 1910. Foto: Stadtarchiv Lingen

Lingen. In Lingen wird Sonntag über das freiwillige Engagement von Jugendlichen informiert und dieses gewürdigt. Außerdem gibt es am letzten Augustwochenende ein Kirchenkonzert, eine historische Führung durch Lingen sowie ein zweitägiges Straßenkulturfest in Nordhorn.