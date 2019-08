Lingen . Die goldene Ehrennadel des SKM-Bundesverbandes haben Willibald Böhm und August Raming für 40-jährige beziehungsweise 37-jährige Vorstandsarbeit beim SKM Lingen erhalten.

Laut Pressemitteilung nahmen zahlreiche Mitglieder an der Jahreshauptversammlung des Lingener Vereins unter Vorsitz von Heinz Rolfes teil. Zusammen mit dem Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck berichtete Rolfes zunächst über die Arbeit des vergangenen Jahres. Viele große und kleine Herausforderungen waren und sind zu bewältigen. Die Unterbringung und Betreuung der geflüchteten Menschen ist ebenso Dauerthema wie die auskömmliche Vergütung der Rechtlichen Betreuer. Immer wieder geht es in den Verhandlungen mit den Zuwendungsgebern darum, dafür zu werben, dass eine gute Beratungsarbeit auch entsprechend vergütet werden muss. "Nur so können die vielen sozialen Dienstleistungen des SKM Lingen dazu beitragen, dass auch die Menschen am Rand der Gesellschaft teilhaben können", sagte Rolfes.

Lobbyarbeit für wichtige soziale Aufgaben

Als Gastredner nahm der Generalsekretär des SKM-Bundesverbandes, Stephan Buttgereit, an der Veranstaltung teil. In seinem Bericht stellte er als besondere und aktuelle Herausforderungen die Weiterentwicklung der Jungen- und Männerberatung, die Anpassung der Betreuervergütung und die kontinuierliche Lobbyarbeit für die wichtigen sozialen Aufgaben, die die SKM-Ortsvereine bundesweit wahrnehmen, dar.

Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt

Da die Amtsperiode des Vorstands abgelaufen ist, standen Neuwahlen an. Die Vorstandsmitglieder Heinz Rolfes, Willibald Böhm, Heinrich Gehring, Josef Wessels und Ulrich Boss kandidierten erneut und wurden einstimmig wiedergewählt. Der geistliche Beirat, Pfarrer August Raming, hatte im Vorfeld erklärt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Als Nachfolger stellte sich Diakon Ulrich Lehmann der Versammlung vor und wurde einstimmig als geistlicher Begleiter in den Vorstand des SKM Lingen gewählt. In seiner unnachahmlichen Art nahm August Raming Abschied: „Ich gehe gerne, weil Ulrich Lehmann mein Nachfolger wird“.

Auch silberne Ehrennadel verliehen

Die Höhepunkte der Versammlung waren die anschließend durch den Generalsekretär Stephan Buttgereit vorgenommenen Ehrungen der Vorstandsmitglieder. Heinz Rolfes, Heinrich Gehring und Josef Wessels wurden für ihre über zehnjährige Vorstandsarbeit mit der silbernen Ehrennadel des SKM Bundesverbandes ausgezeichnet. August Raming, seit 37 Jahren im Vorstand des SKM Lingen, und Willibald Böhm, 40 Jahre Vorstandsarbeit, wurden mit der goldenen Ehrennadel des Bundesverbandes ausgezeichnet.