Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland?

Nach der Ausfahrt können die Oldtimer am Sonntag auf dem Marktplatz in Lingen bestaunt werden. Foto: Johannes Franke

Lingen. Eintauchen in die Schlagerwelt können Fans dieses Musikstils Samstag und Sonntag bei einer Party an der Bonifatius Kirche in Lingen. Außerdem findet Sonntag die Bernd-Rosemeyer-Oldtimer- und Classic Ralley statt, ein Konzert auf Gut Hange und natürlich wieder Vorstellungen auf den Freilichtbühnen.