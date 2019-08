Lingen. Der “Heimatkalender Emsland 2020“ ist im Heimathaus Darme vorgestellt worden. Die 26. Ausgabe zeigt wieder neue Motive aus dem gesamten Emsland, fotografiert von Richard Heskamp und Ludger Sentker.

Die Mitglieder der Fotogruppe haben ein sicheres Gespür und ein geschultes Auge, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. So zeigt der großflächige Kalender zwölf emslandtypische Natur- und Landschaftsbilder, Dorfansichten, historische Stätten, Baudenkmäler und Ausflugsziele der Region im Wechselspiel der Jahreszeiten.

„Das ist unsere Heimat“, bestätigten zahlreiche Mitglieder des Darmer Heimatvereins und der Fotogruppe, als der Kalender vorgestellt wurde. Heinz Gehring, Vorsitzender des Darmer Heimatvereins, bezeichnete es als „gewaltige Leistung“, was Richard Heskamp und Ludger Sentker in beeindruckenden Bildern festgehalten haben. Ortsbürgermeister Werner Hartke betonte: „Wir hier in Darme sind stolz auf unsere Fotogruppe und hoffen, dass es den Kalender noch viele Jahre gibt.“



Marc-André Burgdorf, zukünftiger Landrat und selbst Vorsitzender des Heimatvereins in Meppen, freute sich, dass der „Heimatgedanke über dieses Medium mit so vielschichtigen Bildern den Menschen vermittelt wird“. Seit 1995 seien es inzwischen 338 Fotos mit unterschiedlichsten Motiven, über die Menschen beim Betrachten ins Gespräch kämen. Die „Zeitdokumente“ bewiesen, „wie sehr das Emsland von seinen Bürgern geliebt wird“. Es seien wieder „fantastische Bilder mit einer Reihe von Botschaften über die liebenswürdige und liebenswerte emsländische Heimat“, meinte Burgdorf.

Frühsommerliches Titelblatt

Das frühsommerliche Titelblatt zeigt das Herrenhaus Landegge bei Haren. Schnee- und Raureiflandschaften im Januar, Februar und Dezember zeigen die schönen Seiten des Winters in Emsbüren und Meppen. Der Frühling lässt Pappelalleen und eine Dorfansicht in Schapen in wärmenden Sonnenstrahlen aufblühen. Seen, Kanäle, Emsauenlandschaften im Sommer zeigen die Natur, wie sie viele so vielleicht noch nicht gesehen haben. Der Speichersee lädt zur Segelregatta ein.

Relikte aus früheren Zeiten, wie der restaurierte Schafstall in Börger, dokumentieren emsländische Geschichte. Der Jahresreigen ist eine Entdeckungsreise durch das vergangene und heutige Emsland, realistisch eingefangen, jedoch nicht idealisiert.

Der Kalender kann in Buchhandlungen, Schreibwarengeschäften und während der kommenden Veranstaltungen des Darmer Heimatvereins zum Preis von 14 Euro erworben werden.