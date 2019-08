Lingen. 30, 103 und 10000: Drei Zahlen, auf die der SPD-Ortsverein in Baccum sehr stolz ist. Seit 30 Jahren bietet der Ortsverein Veranstaltungen unter dem Motto "Verstehen durch Erleben" an. 103 sind es bislang - mit über 10000 Teilnehmern.

Die Sozialdemokraten wollen dies gebührend feiern - gemeinsam mit dem Reise-Unternehmen Meyering aus Lingen-Schepsdorf, das den überwiegenden Teil der Fahrten mit der Baccumer SPD in die Tat umgesetzt hat. Eine Zusammenarbeit, "die von Vertrauen, Respekt und Verlässlichkeit" geprägt sei, wie SPD-Vorsitzender Reinhold Hoffmann bei einem Gespräch in der Unternehmenszentrale von Meyering in Schepsdorf betonte. Hoffmann verwies darauf, dass die Geselligkeit bei diesen Touren sicher nicht zu kurz gekommen sei, aber nicht im Vordergrund gestanden habe. Das Motto "Verstehen durch Erleben" habe in der Praxis bedeutet, vielen gesellschaftspolitischen Themen auf diesen Reisen Raum zu geben.

So war die damalige Bundeshauptstadt Bonn am 19. Oktober 1989 Ziel der ersten Bildungsreise. "Das Interesse war so groß, dass wir mit zwei Bussen gleichzeitig unterwegs waren", erinnerte sich Hoffmann. Stets waren auch "Türöffner" bei diesen Fahrten dabei, die Besichtigungen und Gespräche abseits der üblichen Touristenrouten ermöglichten. Der damalige Grafschafter SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Oostergetelo zum Beispiel öffnete Türen zu Ministerien, Botschaften und jüdischen Organisationen. Der Baccumer Werner Knabe, damals Oberstleutnant bei der NATO, fädelte Termine mit Militärexperten verschiedener Nationen ein.

Besonders bewegend waren Besuche im französischen Verdun, wo auf den Schlechtfeldern des Ersten Weltkrieges eines der blutigsten kapitel geschrieben wurde, und in Bielawa. Am 60. Jahrestag des Endes des zweiten Weltkrieges nahm die Baccumer Gruppe dort im Mai 2015 an einer Gedenkveranstaltung teil

Kein Werbeverein der SPD

"Dabei waren wir nie als Werbeverein für die SPD unterwegs, das wäre so auch nicht akzeptiert worden", unterstrich Hoffmann. Ziel sei es aber schon gewesen, bei solchen Fahrten über den eigenen lokalen Tellerrand zu schauen, wie Herbert Jäger und Ulla Ahrend von den Baccumer Sozialdemokraten ergänzten. Die Teilnehmer kommen inzwischen aus dem gesamten Emsland, der Grafschaft Bentheim und dem Osnabrücker Land. Selbst Gäste aus Wien, Berlin, der Lüneburger Heide, aus Bremen und Hamburg waren schon Teilnehmer unserer Bildungsreisen.

Über die Jahre konnte der Baccumer Ortsverein nach Angaben von Hoffmann so ein gutes Netzwerk zu Sozialdemokraten in Europa und zu vielen politischen Organisationen schaffen. Verlässlichkeit bei der Planung und Umsetzung führten inzwischen zu vielen Freundschaften in Deutschland und am Beispiel Polen und Frankreich im europäischen Ausland. 2011 wurde der Ortsverein von der SPD im Landkreis Leer mit dem 1. Preis der Hermann-Tempel- Medaille und auf Bundesebene mit der Teilnahme und dem vierten Platz beim Wilhelm-Dröscher-Preis ausgezeichnet.

Unternehmer Hermann Meyering gab das Kompliment der Baccumer Sozialdemokraten zurück und dankte seinerseits für das langjährige Vertrauen in die Dienstleistung des Unternehmens. Als nächstes ist eine Flugreise im Herbst nächsten Jahres nach Israel geplant - auch wieder mit Meyering, der dies mit Partnern vor Ort organisiert. Auch Schiffsreisen gehören dazu. Die nächste Flusskreuzfahrt ist 2021 von Lingen nach Straßburg geplant.

Die nächste Zusammenkunft der Baccumer SPD-Freunde mit Meyering findet aber schon in wenigen Wochen statt. Am 19. Oktober, dem Jahrestag der ersten Fahrt 1989 nach Bonn, ist das Familienunternehmen Gastgeber eines gemeinsamen Nachmittages auf den Betriebshof in Schepsdorf. Telefonische Anmeldungen dazu nehmen die Baccumer SPD-Freunde unter 0591/ 2875 entgegen.