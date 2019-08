Lingen. Ein betrunkener Mann aus Lingen hat in der Nacht zu Donnerstag einen Unfall verursacht. Nicht mit seinem Wagen. Er hatte das Auto – das dem Landkreis Emsland gehört – gestohlen.

Der Mann hatte zunächst zwischen dem späten Abend und Mitternacht mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe der Außenstelle des Landkreises Emsland an der Straße Am Wall-Süd eingeschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Aus einem Büroraum entwendete er den Schlüssel eines auf den Landkreis zugelassenen VW Polo, der draußen stand und fuhr mit dem Auto anschließend davon.

Gegen Baum gefahren und geflüchtet

Gegen 0.30 Uhr kam er dann auf der Darmer Hafenstraße mit dem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Während der Polo in Flammen aufging, konnte sich der 29-Jährige selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und flüchtete zu Fuß über die Bahngleise. Eine Streifenbesatzung der Polizei Lingen war schnell vor Ort und konnte den Flüchtenden mit Hilfe von Zeugenaussagen in der Nähe des Unfallortes ergreifen und vorläufig festnehmen.

Feuerwehr muss ausrücken

Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille festgestellt. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Weil er bei dem Unfall verletzt wurde, musste er ins Krankenhaus Lingen eingeliefert werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun wegen Einbruchdiebstahls, wegen Fahrens unter Alkohol, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen. Der VW Polo brannte komplett aus. Die Feuerwehr Lingen war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Die Sachschadenshöhe wird auf mehr als 16.000 Euro beziffert.